Видео ⟩ Эмоционально! Часть пострадавших в буре аистов расправили крылья и вернулись на волю

Так как доктора в понедельник состояние еще трех аистов признали хорошим, птицы во вторник смогли вернуться в свое естественное место обитания.

"В первый день они все лежали на земле, никто не стоял на ногах. У них был шок", - отмечает представитель общества Drauga spārns Александр Синеволнов.

Чтобы выпуск на свободу прошел успешно, представители общества поместили всех здоровых аистов в отдельные ограждения. Перед выпуском представитель общества поймал каждого из аистов, чтобы снять опознавательное кольцо.

"Это было то, чего мы не видели в течение 13 лет", - говорит основатель общества Drauga spārns Анете Асаре Синеволнова.

Это, по оценке общества, последние аисты, которые в этом году будут выпущены на свободу. Поскольку все произошедшее было эмоционально тяжелым, основательница общества не может сдержать слез и хочет сказать всем большое спасибо.