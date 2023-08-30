Видео ⟩ Эмоционально! Часть пострадавших в буре аистов расправили крылья и вернулись на волю

Прошло более трех недель, с тех пор как в начале августа многих удивил разрушительный град. После этого в общество Drauga spārns попали аисты, которые в граде получили травмы. Из 30 аистов, которые попали в Drauga spārns, первые четыре смогли отправиться на волю уже на прошлой неделе, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.
Так как доктора в понедельник состояние еще трех аистов признали хорошим, птицы во вторник смогли вернуться в свое естественное место обитания.
"В первый день они все лежали на земле, никто не стоял на ногах. У них был шок", - отмечает представитель общества Drauga spārns Александр Синеволнов.
Чтобы выпуск на свободу прошел успешно, представители общества поместили всех здоровых аистов в отдельные ограждения. Перед выпуском представитель общества поймал каждого из аистов, чтобы снять опознавательное кольцо.
"Это было то, чего мы не видели в течение 13 лет", - говорит основатель общества Drauga spārns Анете Асаре Синеволнова.
Это, по оценке общества, последние аисты, которые в этом году будут выпущены на свободу. Поскольку все произошедшее было эмоционально тяжелым, основательница общества не может сдержать слез и хочет сказать всем большое спасибо.
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