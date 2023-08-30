В Межциемсе шофер в опьянении 4,2 промилле врезался в другой автомобиль

Водитель BMW объяснил, что водитель Volkswagen Golf, не соблюдая достаточной дистанции, врезался в его транспортное средство. К счастью, никто не пострадал. Но водитель BMW добавил, что в тот момент, когда он решил обсудить случившееся, водитель Volkswagen Golf пересел на соседнее кресло.

Обратившись к водителю Volkswagen Golf, сотрудники полиции заподозрили, что он сильно пьян, поэтому водитель был задержан. Поначалу он утверждал, что в момент столкновения за рулем находился его друг, который убежал, но позже признал, что сам был за рулем, когда произошло столкновение.

При проверке данных выяснилось, что водитель Volkswagen Golf уже был лишен прав, так что машиной он управлял не только в состоянии опьянения, но и без прав.

Позже на место прибыли сотрудники Государственной полиции и провели проверку концентрации алкоголя в выдохе, которая показала 4,2 промилле.

Водитель был доставлен в участок Госполиции для дальнейших процессуальных действий. Начато два уголовных процесса.