Шойгу потребовал производить системы ПВО круглосуточно

Как отмечается в сообщении, Шойгу проинспектировал производственные цеха, выпускающие радиолокационные системы. Гендиректор концерна Ян Новиков доложил ему о наращивании темпов производства и поставок средств контрбатарейной борьбы российским войскам, продолжающим военные действия против Украины. По словам Новикова, на заводе уже ранее увеличили рабочие смены, а проведенная в последние два года реконструкция и техническое перевооружения позволили нарастить производственные мощности "в разы". Минобороны не указало, какой именно завод посетил Шойгу.

В ночь на 30 августа был нанесен наиболее масштабный удар дронами на территории РФ. Беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. В Пскове в результате удара по аэродрому двойного назначения были уничтожены не менее четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

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