"АвтоВАЗ" на краю пропасти: раскрыты зарплаты, хотят привлекать заключенных

В опубликованном документе перечислено более 100 вакансий, но это далеко не полный список, поскольку в работниках нуждаются и дочерние предприятия "АвтоВАЗ", такие как "ВИС-Авто".

Наиболее высокооплачиваемая работа - это квалифицированный токарь. Он может зарабатывать до 85 320 рублей в месяц, или 818 евро. "АвтоВАЗ" предлагает менеджерам, руководителям подразделений и руководителям проектов зарплату, значительно превышающую среднюю по региону: без учета сверхурочной работы они могут получать до 81 200 рублей в месяц или 778 евро.

Между тем, зарплата инспекторов материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, лаборантов химического анализа, специалистов по логистике и снабжению, а также инженеров-технологов довольно сильно отличается от самых высокооплачиваемых сотрудников - они зарабатывают от 31 до 35 тысяч рублей в месяц, это примерно от 300 до 340 евро.

Два месяца назад у "АвтоВАЗ" был дефицит в 1100 сотрудников. Компания была готова предложить заключенным 18% от свободных рабочих мест. По оценке главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова, к 2024 году нехватка рабочих на заводе может достичь 2900 человек. По его словам, нехватка квалифицированных рабочих является основным фактором, сдерживающим прогресс автопроизводителя.