Видео ⟩ Странное поведение на дороге: BMW намеренно тормозил движение

События, показанные на видео, произошли недалеко от польского города Устронь. Водитель BMW перестраивается из левого ряда в правый, поскольку дорожный знак указывает на то, что дорога скоро сузится.

Тем временем две машины проехали мимо водителя BMW по левой полосе, и, похоже, это сильно расстроило его. После того как его обогнали две машины, водитель BMW вернулся в левый ряд и намеренно затормозил, чтобы не дать другим автомобилям его обогнать.

Водителя Audi это не устроило, и он попытался обогнать BMW. Когда ему это удалось, он остановил свою машину прямо перед BMW и пошел выяснять, почему водитель тормозил движение.

По словам автора видео, водитель Audi спокойно и без агрессии подошел к BMW, чтобы выяснить ситуацию, но водитель BMW даже не открыл окно и в спешке уехал.