Русский добровольческий корпус взял ответственность за нападение в РФ

Российский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, сообщил об успешной операции в Курской области, которую провели совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) в воскресенье, 27 августа.
"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", - сообщается в Telegram-канале РДК.
По имеющимся данным, в результате атаки были повреждены четыре истребителя Су-30 и один истребитель МиГ-29.
Также были поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь".
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