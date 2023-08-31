Русский добровольческий корпус взял ответственность за нападение в РФ

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", - сообщается в Telegram-канале РДК.

По имеющимся данным, в результате атаки были повреждены четыре истребителя Су-30 и один истребитель МиГ-29.

Также были поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь".