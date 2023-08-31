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Русский добровольческий корпус взял ответственность за нападение в РФ

rus.tvnet.lv
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Российский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, сообщил об успешной операции в Курской области, которую провели совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) в воскресенье, 27 августа.

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", - сообщается в Telegram-канале РДК.

По имеющимся данным, в результате атаки были повреждены четыре истребителя Су-30 и один истребитель МиГ-29.

Также были поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь".

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