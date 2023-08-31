В понедельник, 28 августа, министры внутренних дел стран Балтии и Польши потребовали от официального Минска немедленно выдворить боевиков ЧВК "Вагнер", а также прекратить отправлять нелегальных мигрантов в ЕС. В противном случае границы с Беларусью могут быть полностью закрыты, особенно если на границе произойдут "критические инциденты".
Фактомат ⟩ Врет ли Беларусь о мотивах стран Балтии и Польши для закрытия границы в случае инцидентов?
Хотя Александр Лукашенко прямо не отреагировал на это заявление, председатель Комитета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время рабочего визита в город Брест 29 августа заявил: "Это ложь, что мы помогаем мигрантам добраться до территории ЕС. Заявления о том, что Беларусь создает угрозу соседям, принимая у себя ЧВК "Вагнер", совершенно беспочвенны. Эти люди лишь поддерживают свои профессиональные навыки на белорусской территории. Они работают по контракту в качестве инструкторов".
"Они [коллективный Запад] не упоминают, что каждую неделю поляки пытаются "вытолкать" в Беларусь более 100 человек, чего наши пограничники не допускают. Они бросают трупы, избивают мигрантов, которых нам потом приходится лечить", - добавил он.
За неделю до заявления стран Балтии и Польши МИД Беларуси прокомментировал на своем сайте решение Литвы закрыть два пункта пропуска через границу с Беларусью: "Официальный Вильнюс уже давно и безуспешно пытается помешать литовцам приезжать в нашу страну.
Видимо, накануне президентских выборов власти соседней страны всерьез обеспокоены тем, что их граждане воспринимают Беларусь как безопасную и комфортную".
В своих официальных заявлениях Беларусь указывает на то, что мотивировка стран Балтии, побуждающая их принять решение о возможном закрытии границы в связи с прямой угрозой безопасности, исходящей от гибридной войны Беларуси с использованием искусственно созданных потоков мигрантов, является неискренней.
В действительности именно Польша толкает мигрантов в сторону Беларуси. Литва же решила закрыть два пункта пропуска из-за предстоящих президентских выборов (намеченных на май 2024 года), а не потому, что видит реальную угрозу от провокаций Беларуси. Однако версию режима Лукашенко можно рассматривать как искажение фактов.
Беларусь продолжает осуществлять опасные действия в отношении стран Балтии и Польши
1 августа Министерство иностранных дел Польши сообщило, что два белорусских военных вертолета незаконно вторглись в воздушное пространство страны. Польша указала, что граница была нарушена в Беловежской области.
Вертолеты летели на низкой высоте, что позволило им избежать обнаружения. Пентагон и НАТО были немедленно проинформированы.
Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что НАТО и США внимательно следят за развитием событий в Восточной Европе, но не видят причин для применения статьи 5 устава НАТО.
Официальный Минск, напротив, представил иную версию событий. По данным Министерства обороны и Министерства иностранных дел Беларуси, вертолеты действительно пересекли границу, но польская сторона была проинформирована об этом заранее.
Поскольку Варшава была своевременно проинформирована, польская граница не была незаконно пересечена.
Польша рассматривает "вертолетный инцидент" как продолжение серии недружественных действий со стороны Беларуси. Это и создание миграционного кризиса на границах ЕС, и переброска в Сувалкский коридор не менее 100 боевиков ЧВК "Вагнер". Исходя из этого, Варшава совместно со странами Балтии согласовала условия, на основании которых границы с Беларусью могут быть полностью закрыты.
Всего на белорусской территории находится около 4000 наемников ЧВК "Вагнер", что представляет серьезную угрозу для стран Балтии и Польши, а также для Украины. Эту цифру подтверждают и украинские Силы специальных операций.
На этой неделе Латвия приняла решение о выделении дополнительных средств на ускорение строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе. На эти цели выделено несколько миллионов евро. Такое решение было принято в связи с растущими геополитическими рисками на восточной границе, в том числе с увеличением миграционных потоков.
От закрытия границ проиграют политзаключенные и оппозиционеры режима Лукашенко
Закрытие границ означает блокирование сухопутного сообщения между ЕС и Беларусью. В связи с этим Объединенный переходный кабинет Беларуси (белорусское правительство в изгнании), возглавляемый лидером оппозиции Светланой Тихановской, обратился к лидерам ЕС с призывом сохранить границы открытыми как можно дольше и рассмотреть возможность открытия гуманитарного коридора для пересечения границы политическими беженцами.
Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил Латвийскому радио, что, даже если граница будет закрыта, желание белорусских оппозиционеров покинуть страну будет уважаться. Аналогичным образом высказался и министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский - учитывая реальную возможность закрытия границы, он пообещал оказать помощь всем, кто подвергается политическим преследованиям, и разработать соответствующие механизмы в сотрудничестве с белорусской оппозицией. Однако в настоящее время неясно, как будет решаться эта проблема.
Критическая ситуация, в которой оказались белорусы, актуальна и по другой причине. Летом 2023 года вступила в силу поправка к закону, согласно которой белорусские власти могут лишать гражданства лиц, покинувших страну по решению суда.
Многие эмигранты не могут продлить или заменить свой паспорт. Это делает невозможным как перемещение через границу, так и получение документов для оформления вида на жительство в стране пребывания. Решить эту проблему мог бы "новый белорусский паспорт", выпущенный Объединенным переходным кабинетом Беларуси.
В настоящее время создан макет паспорта, который был представлен вскоре после так называемого "вертолетного инцидента" на польской границе. Белорусская оппозиция также открыла 20 зарубежных представительств (посольств). Однако "новые белорусские паспорта" пока не признаны на международном уровне, что сильно осложняет жизнь многим белорусам в изгнании.
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