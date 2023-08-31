Фактомат ⟩ Врет ли Беларусь о мотивах стран Балтии и Польши для закрытия границы в случае инцидентов?

Польша рассматривает "вертолетный инцидент" как продолжение серии недружественных действий со стороны Беларуси. Это и создание миграционного кризиса на границах ЕС, и переброска в Сувалкский коридор не менее 100 боевиков ЧВК "Вагнер". Исходя из этого, Варшава совместно со странами Балтии согласовала условия, на основании которых границы с Беларусью могут быть полностью закрыты.

Всего на белорусской территории находится около 4000 наемников ЧВК "Вагнер", что представляет серьезную угрозу для стран Балтии и Польши, а также для Украины. Эту цифру подтверждают и украинские Силы специальных операций.

На этой неделе Латвия приняла решение о выделении дополнительных средств на ускорение строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе. На эти цели выделено несколько миллионов евро. Такое решение было принято в связи с растущими геополитическими рисками на восточной границе, в том числе с увеличением миграционных потоков.

От закрытия границ проиграют политзаключенные и оппозиционеры режима Лукашенко

Закрытие границ означает блокирование сухопутного сообщения между ЕС и Беларусью. В связи с этим Объединенный переходный кабинет Беларуси (белорусское правительство в изгнании), возглавляемый лидером оппозиции Светланой Тихановской, обратился к лидерам ЕС с призывом сохранить границы открытыми как можно дольше и рассмотреть возможность открытия гуманитарного коридора для пересечения границы политическими беженцами.