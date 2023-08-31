Фото, Видео ⟩ В Даугавпилсе и Екабпилсском крае ураган повалил деревья и повредил крыши

В мэрии сообщили, что получена информация о 18 поваленных деревьях. Всю ночь городские службы работали в аварийном режиме, чтобы оперативно очистить проезжую часть и тротуар от деревьев и ветвей.

Работа общественного транспорта в городе не была нарушена, хотя одно из деревьев упало на трамвайные пути.

Из-за большого количества осадков несколько улиц были затоплены, во многих местах образовались размывы, которые могут быть опасны для движения автотранспорта. Они огорожены, а автомобилистов призывают быть осторожными и сообщать о любых ранее не обнаруженных повреждениях дорожного покрытия.

Tagad lielgraudu krusa arī Daugavpils pusē.



📸🅰️🆁🅼🅻🅸🅵🅴2023 (via MeteoLatvia on Telegram: https://t.co/iawwAIPhc5)



Sākotnēji viens negaiss Utenas apkārtnē sašķēlās 2 atsevišķos negaisos. Viena tā daļa kā atsevišķs negaiss pašlaik sasniedz Viesītes apkārtni, otra -… https://t.co/hanJLBawwR pic.twitter.com/ck1cdLI4Og — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 30, 2023

Последствия урагана также устраняются в многоквартирных домах, их дворах и придомовых территориях. В управляющей компании DDzKSU утверждают, что поступило много сообщений о затоплении верхних этажей, поваленных деревьях во дворах и повреждении систем освещения.

Дворники осматривают подконтрольные территории и сообщают DDzKSU об обнаруженных повреждениях.