Фото, Видео ⟩ В Даугавпилсе и Екабпилсском крае ураган повалил деревья и повредил крыши

В среду, 30 августа, непогода в Екабпилсском крае повалила деревья, повредила крыши и гравийные дороги, сообщает представительница самоуправления региона Айга Слеже.
Наибольший ущерб был нанесен городу Виесите и Виеситской волости, а также посоелкам Рите и Элкшни.
Lielgraudu krusa skārusi vairākus Jēkabpils novada pagastus un Daugavpils apkārtni, bet pagaidām nav ziņu par līdzīga apmēra postījumiem kā augusta sākumā Dobelē.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 30, 2023
Kadri no Jēkabpils novada Saukas pagasta.
Video: Laura Ponomarenko pic.twitter.com/xyUDlFPWNC
Сильный ветер повалил деревья и сломал ветки деревьев, несколько автомобилей были повреждены крупным градом, также повреждены крыши домов, а из-за сильного дождя кое-где размыло гравийные дороги.
Как сообщила глава администрации Виеситской волости Санита Лусе, жители пока не обращались за помощью. В настоящее время обследование территорий продолжается, дополнительная информация будет известна во второй половине дня, сообщили в муниципалитете.
В Даугавпилсе были затоплены улицы и повалены деревья
Вчера вечером, 30 августа, в результате урагана в Даугавпилсе в нескольких местах города повалились деревья, были затоплены улицы и причинен другой ущерб, сообщает муниципалитет.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее выявить и устранить все последствия урагана.
В мэрии сообщили, что получена информация о 18 поваленных деревьях. Всю ночь городские службы работали в аварийном режиме, чтобы оперативно очистить проезжую часть и тротуар от деревьев и ветвей.
Работа общественного транспорта в городе не была нарушена, хотя одно из деревьев упало на трамвайные пути.
Из-за большого количества осадков несколько улиц были затоплены, во многих местах образовались размывы, которые могут быть опасны для движения автотранспорта. Они огорожены, а автомобилистов призывают быть осторожными и сообщать о любых ранее не обнаруженных повреждениях дорожного покрытия.
Tagad lielgraudu krusa arī Daugavpils pusē.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 30, 2023
📸🅰️🆁🅼🅻🅸🅵🅴2023 (via MeteoLatvia on Telegram: https://t.co/iawwAIPhc5)
Sākotnēji viens negaiss Utenas apkārtnē sašķēlās 2 atsevišķos negaisos. Viena tā daļa kā atsevišķs negaiss pašlaik sasniedz Viesītes apkārtni, otra -… https://t.co/hanJLBawwR pic.twitter.com/ck1cdLI4Og
Последствия урагана также устраняются в многоквартирных домах, их дворах и придомовых территориях. В управляющей компании DDzKSU утверждают, что поступило много сообщений о затоплении верхних этажей, поваленных деревьях во дворах и повреждении систем освещения.
Дворники осматривают подконтрольные территории и сообщают DDzKSU об обнаруженных повреждениях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!