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Фото, Видео ⟩ В Даугавпилсе и Екабпилсском крае ураган повалил деревья и повредил крыши

rus.tvnet.lv
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Последствия непогоды
Последствия непогоды Фото: Sēlijas Salas/Sociālā platforma "Facebook"

В среду, 30 августа, непогода в Екабпилсском крае повалила деревья, повредила крыши и гравийные дороги, сообщает представительница самоуправления региона Айга Слеже.

Наибольший ущерб был нанесен городу Виесите и Виеситской волости, а также посоелкам Рите и Элкшни.

Сильный ветер повалил деревья и сломал ветки деревьев, несколько автомобилей были повреждены крупным градом, также повреждены крыши домов, а из-за сильного дождя кое-где размыло гравийные дороги.

Как сообщила глава администрации Виеситской волости Санита Лусе, жители пока не обращались за помощью. В настоящее время обследование территорий продолжается, дополнительная информация будет известна во второй половине дня, сообщили в муниципалитете.

В Даугавпилсе были затоплены улицы и повалены деревья

Вчера вечером, 30 августа,  в результате урагана в Даугавпилсе в нескольких местах города повалились деревья, были затоплены улицы и причинен другой ущерб, сообщает муниципалитет.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее выявить и устранить все последствия урагана.

В мэрии сообщили, что получена информация о 18 поваленных деревьях. Всю ночь городские службы работали в аварийном режиме, чтобы оперативно очистить проезжую часть и тротуар от деревьев и ветвей.

Работа общественного транспорта в городе не была нарушена, хотя одно из деревьев упало на трамвайные пути.

Из-за большого количества осадков несколько улиц были затоплены, во многих местах образовались размывы, которые могут быть опасны для движения автотранспорта. Они огорожены, а автомобилистов призывают быть осторожными и сообщать о любых ранее не обнаруженных повреждениях дорожного покрытия.

Последствия урагана также устраняются в многоквартирных домах, их дворах и придомовых территориях. В управляющей компании DDzKSU утверждают, что поступило много сообщений о затоплении верхних этажей, поваленных деревьях во дворах и повреждении систем освещения.

Дворники осматривают подконтрольные территории и сообщают DDzKSU об обнаруженных повреждениях.

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