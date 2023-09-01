Винькеле: правительство Кариньша продержалось четыре года благодаря пандемии

По ее словам, в первом правительстве Кариньша, в отличие от второго, партнеры по правительству старались не идти на прямую конфронтацию.

"Латвийская политическая среда очень узкая и, в принципе, без особых изменений, здесь акторов десятилетиями все знают. Все знают и профессиональные качества, и личные, и так далее. И мне кажется, немножко спекулируя, что вот и первое правительство раньше продержалось так долго, потому что коллеги по коалиции, в том числе и сила, которую я представляла, "Для развития/За!", слишком уважали то, что говорил премьер, не шли на ультиматумы и конфликты. Старались быть взрослыми, понимающими партнерами", - вспоминает экс-министр.

Причем так повелось с самого начала, уверена Винькеле. Яркий пример - отказ поднять зарплаты медикам, несмотря на внесение соответствующих изменений в законопроект.

"Используя немного тюремную терминологию, если ты разрешаешь один раз над собой насмеяться, то так дальше и будет. Вот, например, как мы разрешили это с бюджетом 2019 года, когда просто плюнули на обещание повысить зарплаты медикам. И я там пищала в углу коллегам-однопартийцам, что нам надо идти на ультиматум, потому что мы не можем на такой ноте начинать правительство. Сами же месяц назад это внесли в закон. И те же самые люди, в принципе, сейчас говорят - давайте все-таки не будем это делать", - пояснила она.

Протест медиков у Сейма в ноябре 2019 года Фото: Edijs Pālens/LETA