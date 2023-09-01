Винькеле: правительство Кариньша продержалось четыре года благодаря пандемии

Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что совсем не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Об этом, а также о том, как ей работалось под его началом, Винькеле рассказала в эфире программы "Кто вам платит?".
"Правительство - это коллектив. И от качеств лидера очень многое зависит. В том числе и качество работы всего коллектива. У меня есть привилегия сравнить работу двух премьеров - Валдиса Домбровскиса и господина Кариньша. И, на мой взгляд, человеческие и профессиональные качества последнего, очень дипломатически говоря, оставляют желать лучшего. Конечно, в любом коллективе, в жизни не все люди одинаково нравятся. Но должно быть умение свою личную неприязнь как-то отгородить, чтобы она не так влияла на работу. Вот у Валдиса Домбровскиса это получалось", - уверена Винькеле.
По ее мнению, первое правительство Кариньша удержалось весь срок во многом благодаря пандемии Covid-19 и войне в Украине.
"Конечно, кризисы помогли. Есть же выражение - "коней на переправе не меняют". Может, и зря, кстати. Задавить может. А сейчас активных кризисов нет. И мне кажется, что победа "Нового Единства" на выборах - это Пиррова победа. Да, получили огромное для Латвии количество голосов. Переизбрались. А что с этим делать? И тут мы видим, что Кариньш до последнего пытался маневрировать", - оценивает ситуацию Винькеле.
По ее словам, в первом правительстве Кариньша, в отличие от второго, партнеры по правительству старались не идти на прямую конфронтацию.
"Латвийская политическая среда очень узкая и, в принципе, без особых изменений, здесь акторов десятилетиями все знают. Все знают и профессиональные качества, и личные, и так далее. И мне кажется, немножко спекулируя, что вот и первое правительство раньше продержалось так долго, потому что коллеги по коалиции, в том числе и сила, которую я представляла, "Для развития/За!", слишком уважали то, что говорил премьер, не шли на ультиматумы и конфликты. Старались быть взрослыми, понимающими партнерами", - вспоминает экс-министр.
Причем так повелось с самого начала, уверена Винькеле. Яркий пример - отказ поднять зарплаты медикам, несмотря на внесение соответствующих изменений в законопроект.
"Используя немного тюремную терминологию, если ты разрешаешь один раз над собой насмеяться, то так дальше и будет. Вот, например, как мы разрешили это с бюджетом 2019 года, когда просто плюнули на обещание повысить зарплаты медикам. И я там пищала в углу коллегам-однопартийцам, что нам надо идти на ультиматум, потому что мы не можем на такой ноте начинать правительство. Сами же месяц назад это внесли в закон. И те же самые люди, в принципе, сейчас говорят - давайте все-таки не будем это делать", - пояснила она.
"Но потом начинаются рациональные истории. Мы хотим сделать административно-территориальную реформу. Нам все-таки надо взвешивать, если мы идем на конфликт с премьером сейчас, как это повлияет на потом? И вот вы один раз так с самого начала разрешаете делать и все", - делает вывод Винькеле.
По словам экс-министра, Кариньш часто перекладывал ответственность со своих плеч на плечи министров. Например, в случае тех же зарплат медиков сказал, что их критика и забастовка - это проблема Винькеле.
"Это же был абсолютно стандартный образ лидерства. Я не очень высокого мнения о госпоже Рамоне Петравиче, экс-министре благосостояния, но в любом случае, какое бы ни было мнение... Она приходит со своей командой из министерства [благосостояния] и говорит: "Latvijas pasts значительно повышает плату за доставку пенсий на дом". Мы приходим со своими коллегами и, во-первых, информируем правительство, что так будет - через короткое время. И мы приносим три решения этой проблемы. Конечно, каждое решение требует денег, это, извиняюсь, и дураку понятно.
Смотрим информационное сообщение, и премьер говорит: "Нет, меня это не устраивает. Может, это и не такая проблема. Вот дверь, пошли, я извиняюсь, нафиг". Ну, идут нафиг.
А потом включается самая влиятельная партия Латвии - это Twitter. Где все кричат: "О, изверги, посмотрите, какие расценки сейчас будут на доставку пенсий". И тот же премьер, который вот вчера сказал "пошли нафиг", пишет резолюцию и большими буквами, громко говорит: "Поручаю Рамоне Петравиче принести решение". Они берут те самые три решения и приносят их опять. И это все время так было. Четыре года так было", - вспоминает Винькеле.
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