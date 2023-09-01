Украинская разведка: атаковавшие Псков дроны были запущены с территории России

Об этом он заявил в комментарии проекту The War Zone.

"Мы работаем с территории России", - заявил Буданов, не став уточнять, запускали дроны сотрудники разведки или партизаны.

По словам Буданова, два находящихся на аэродроме самолета были уничтожены, еще два получили повреждения. Ранее разведка Минобороны Украины утверждала, что уничтожены четыре Ил-76, а еще два получили повреждения.

В распоряжении The War Zone есть видео с инфракрасной камеры одного из беспилотников, который использовался во время атаки. На опубликованных кадрах виден горящий самолет. На основе этой записи проект предполагает, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем диспетчера.

Как отмечает Русская служба BBC, такой беспилотник с бомбой, в отличие от дрона-камикадзе, до последнего управляется оператором. Это может свидетельствовать о том, что дроны были запущены совсем рядом с авиабазой, сказано в публикации The War Zone.

Уже сообщалось, что в ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром Пскова, расположенный в 700 километрах от границы с Украиной. Там дислоцирован 334-й военно-транспортный полк, который входит в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. На спутниковых снимках видны два военно-транспортных самолета Ил-76, получившие повреждения.

Прокремлевские Telegram-каналы высказывали предположение, что атака осуществлялась со стороны Эстонии и Латвии. Заявления о причастности Латвии к атаке беспилотников на Псков являются абсурдной выдумкой, заявила позже в пресс-релизе министр обороны Латвии Инара Мурниеце.