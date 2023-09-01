Новое правительство могут утвердить к середине сентября

На вопрос, могут ли на неделе с 15 сентября быть подписаны документы о формировании правительства, а также утвержден новый Кабинет министров, выдвинутая на пост премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") ответила, что ориентируется на указанную дату, при этом следует учитывать, что "в жизни могут произойти различные корректировки".

Силиня подчеркнула, что формирование правительства не будет затягиваться и что за ускорение процесса формирования правительства выступает и президент Эдгар Ринкевич.

При необходимости для утверждения правительством Кабмина может быть созвано внеочередное заседание Сейма, отметила кандидат в премьер-министры.

Отвечая на вопрос, возможны ли переговоры о поддержке коалиции с независимым депутатом Олегом Буровым, Силиня не исключила, что один из партнеров по коалиции может принять решение в пользу такого шага.

В контексте возможной нехватки депутатских голосов для регулярного обеспечения кворума при коалиции в составе 52 депутатов Силиня отметила, что фракциям в этом случае придется обеспечивать дисциплину при посещениях заседаний.

На вопрос о возможном решении проблемы повышения тарифов Sadales tīkls кандидат на пост премьер-министра пояснила, что существуют различные варианты решения, которые еще необходимо доработать, в том числе это касается изменений доступной мощности для клиентов.

Как сообщалось, работу над формированием будущего правительства продолжат "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", заявила сегодня на пресс-конференции с другими политиками "Нового Единства" номинированная на пост премьер-министра Эвика Силиня.