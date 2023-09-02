"Собственно говоря, все в порядке": Опубликовано новое видео с Пригожиным

"Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела… все в порядке", - говорит Пригожин в опубликованном видео. Лидера российских наемников во вторник, 29 августа, похоронили в Санкт-Петербурге. Новое видео было опубликовано в Telegram-канале Grez Zone, связанном с "Вагнер". Канал также бездоказательно сообщил, что самолет Пригожина был сбит российской армией.

В видеоролике длительностью менее 30 секунд Пригожин говорит: "Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Собственно говоря, все в порядке". Утверждение про выходные позволяет предположить, что видео могло быть снято 19 или 20 августа, сообщает BBC.

Видео: Опубликованное 31 августа видео с Пригожиным

Last video of Prigozhin alive.



He tells his “fans” that he hasn’t been assassinated.



Via @nexta_tv pic.twitter.com/KcYEaj2iVW — Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023