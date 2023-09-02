"Собственно говоря, все в порядке": Опубликовано новое видео с Пригожиным

В Интернете опубликовано видео, на котором бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказывает про угрозы его безопасности. BBC допускает, что видео было снято за несколько дней до его гибели в авиакатастрофе.
"Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела… все в порядке", - говорит Пригожин в опубликованном видео. Лидера российских наемников во вторник, 29 августа, похоронили в Санкт-Петербурге. Новое видео было опубликовано в Telegram-канале Grez Zone, связанном с "Вагнер". Канал также бездоказательно сообщил, что самолет Пригожина был сбит российской армией.
В видеоролике длительностью менее 30 секунд Пригожин говорит: "Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Собственно говоря, все в порядке". Утверждение про выходные позволяет предположить, что видео могло быть снято 19 или 20 августа, сообщает BBC.
Видео: Опубликованное 31 августа видео с Пригожиным
Last video of Prigozhin alive.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023
He tells his “fans” that he hasn’t been assassinated.
Via @nexta_tv pic.twitter.com/KcYEaj2iVW
На видео, снятом в движущемся автомобиле, Пригожин одет в камуфляжную одежду и головной убор, похожий на тот, которую он носил на видео от 21 августа, где также указал, что находился в Африке.
Как сообщалось, 23 августа в Тверской области разбился самолет Пригожина Embraer Legacy 600. По данным Росавиации, в самолете находились десять человек - три члена экипажа и семь пассажиров. Среди пассажиров также были Пригожин и командир "Вагнер" Дмитрий Уткин, в честь позывного которого и назвали ЧВК. Все люди, находившиеся в самолете, погибли.
В воскресенье Следственный комитет России сообщил, что в результате экспертиз подтвердилось, что личности погибших соответствуют официальному списку членов экипажа и пассажиров. Таким образом, комиссия подтвердила, что среди погибших были Пригожин и Уткин. Правда, с момента катастрофы среди экспертов и СМИ ходили предположения, что это была инсценировка, давшая возможность основателю "Вагнера" исчезнуть.
По данным Института изучения войны США (ISW), приказ об убийстве Пригожина, скорее всего, отдал президент России Владимир Путин. ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина произошло не случайно 23 августа - ровно через два месяца после начала бунта 23 июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!