Видео ⟩ Продолжаются переговоры о создании четвертого этапа Южного моста

Он объяснил, что по сути Южный мост является началом Восточной магистрали.

"Мы в настоящее время мы договорились с правительством о 80 млн евро из фондов Европейского союза на следующий период на четвертый этап Южного моста в сторону Елгавского шоссе", - сказал Кирсис, подчеркнув, что расходы будут значительно больше.

Уже несколько лет назад, еще до войны и инфляционного прыжка, расходы на этот проект были оценены примерно в 110 млн евро, поэтому очевидно, что расходы могут быть еще больше, признал мэр Риги.

Политик выразил уверенность в том, что самоуправлению удастся договориться с правительством и решить этот вопрос.

Он добавил, что это проект на три-четыре года и он очень объемный.

Как свидетельствует информация, доступная в архиве агентства LETA, Южный мост из-за значительных затрат в обществе называли одним из самых дорогих мостов в мире. Рижское самоуправление взяло на строительство кредит, который первоначально планировалось вернуть в течение 20 лет. Работы по строительству были начаты в 2004 году, а завершились в 2013 году.

Общая стоимость моста после завершения работ составила около 570 млн латов, или более 810 млн евро.

Для реализации четвертого этапа проекта дума заранее решила приобрести четыре объекта недвижимого имущества, необходимые для строительства Яниса Чаксте гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.

Видео: Визуализация четвертого этапа Южного моста - Яниса Чаксте гатве