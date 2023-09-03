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В Тукумском крае в аварии погиб водитель

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Авария. Иллюстративное фото.
Авария. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В субботу в Смардской волости Тукумского края погиб автоводитель, проинформировала Государственная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00, когда мужчина, управляя автомобилем Opel Vectra, съехал с дороги и въехал в дерево.

Полиция сообщает, что водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажир автомобиля с травмами доставлен в лечебное учреждение.

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 25 человек и один погиб. Среди пострадавших по два пешехода и велосипедиста, а также девять водителей электросамокатов.

Больше всего, а именно, 69 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Рижском регионе, 12 - в Земгале, семь - в Видземе, восемь - в Курземе, четыре - в Латгале.

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