В Тукумском крае в аварии погиб водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00, когда мужчина, управляя автомобилем Opel Vectra, съехал с дороги и въехал в дерево.

Полиция сообщает, что водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажир автомобиля с травмами доставлен в лечебное учреждение.

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 25 человек и один погиб. Среди пострадавших по два пешехода и велосипедиста, а также девять водителей электросамокатов.

Больше всего, а именно, 69 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Рижском регионе, 12 - в Земгале, семь - в Видземе, восемь - в Курземе, четыре - в Латгале.