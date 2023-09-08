Ксения Камиказа: "Главное на Burning Man - это люди"

"Да, от погоды все были в шоке. Знакомый Алексей из Риги (он еще в 90-х уехал в Америку) сказал, что за 22 года не видел такого, а он был все предыдущие годы без перерыва. Но сами бёрнеры не впали в панику. Все друг друга поддерживали, делились водой и едой. Кто-то свои большие кэмпы переделал в refugee camp [лагерь для временного поселения. - Прим. ред.] и приютил под тентами тех, чьи палатки затопило. Люди очень отзывчивые. Это Burning Man, там каждый за всех и для всех. Там свой поток энергии, не похожий на повседневность. Бёрнеры принимают проявления погоды как данное. Значит Плайя для чего-то так решила, так нужно, и мы это переживем и встретимся в следующем году", - подчеркнула Ксения.