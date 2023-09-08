Ксения Камиказа: "Главное на Burning Man - это люди"

"Если ты там не был, вообще невозможно понять, что это", - говорит о Burning Man диджей из Латвии Ксения Камиказа (Ksenia Kamikaza). В этом году проведение усложнили погодные условия. Тысячи людей застряли в пустыне. В беседе с RUS TVNET Ксения рассказала, что там происходило.
Проект Burning Man
Сами организаторы определяют событие не как фестиваль, а как эксперимент/проект по созданию сообщества радикального самовыражения.
Проект Burning Man (в переводе - "Горящий человек") в пустыне Блэк-Рок - это одно из самых известных культурных событий в США. Обычно для проведения выбирается последняя неделя августа, а завершающий день выпадает на День труда (Labor Day) в США. В этом году Burning Man проходил с 27 августа по 4 сентября. На нем обычно представлены гигантские арт-инсталляции, а в самом конце сжигают фигуру огромного деревянного человека.
Что произошло?
В этом году проведение усложнили погодные условия. Тысячи людей, приехавших на Burning Man, застряли в пустыне. Все дело в том, что само место проведения - Плайя - это дно высохшего озера. Это не песок, а мелкая-мелкая щелочная пыль. Из-за непогоды поверхность превратилась в глубокую скользкую грязь, похожую на глину, которая не впитывает воду. Дороги туда размыло, а потому по ним с трудом можно было проехать.
По данным BBC, на Burning Man прибыло более 70 000 человек. Часть из них столкнулась с трудностями, выбираясь из пустыни. Американский диджей Diplo написал в X (ранее Twitter), что он вместе с комиком Крисом Роком прошел около 8 км пешком до дороги. После этого они встретили фанатов, которые согласились их подвезти. СМИ сообщили, что во время проливного дождя погиб человек, а американские власти начали расследование.
Комментарий диджея Ксении Камиказы (Ksenia Kamikaza)
Известный диджей из Латвии Ксения Камиказа (Ksenia Kamikaza) была одной из 11 человек в группе, которые отправились на Burning Man и подняли флаг Латвии над Плайей. Ксения уточняет, что они были не единственными посетителями-латышами, многие видели флаг и заезжали в гости.
В соцсети X (экс-Twitter) появилась масса кадров, как люди с трудом передвигаются по грязи. Еще больше было тех, кто обсуждал произошедшее. Ксения отметила, что обсуждают непогоду в основном те, кто никогда не был на Burning Man и не знает, что это такое.
Она не отрицает, что из-за погодных условий возникли трудности, но бёрнеры [посетители Burning Man] воспринимают трудности как испытание пустыни, в которой и без дождя минимум комфорта. Смерть посетителя - это, к сожалению, несчастный случай по вине самого человека, не соблюдавшего технику безопасности при работе с электричеством. "Было много разжиженных мест. На них было скользко, поэтому люди на видео идут очень осторожно, чтобы не упасть. А так многие снимали одежду, валялись в грязи, смеялись, включали музыку, танцевали, строили глиняные фигуры из грязи".
Со слов Ксении, организаторы запрещали людям выезжать: "По радио попросили не выезжать по таким дорогам. Въехать, конечно, тоже никому не позволили. Организаторы сообщили, что не будут помогать тем, кто пытается выехать, машины застрянут, оказать помощь всем 70 000 человек невозможно. Людей попросили не выезжать и подождать, пока поверхность высохнет. Кто-то рисковал и застревал, кто-то выходил пешком, кому-то все же удавалось вырваться на машине".
Непогодой были удивлены даже постоянные посетители Burning Man.
"Да, от погоды все были в шоке. Знакомый Алексей из Риги (он еще в 90-х уехал в Америку) сказал, что за 22 года не видел такого, а он был все предыдущие годы без перерыва. Но сами бёрнеры не впали в панику. Все друг друга поддерживали, делились водой и едой. Кто-то свои большие кэмпы переделал в refugee camp [лагерь для временного поселения. - Прим. ред.] и приютил под тентами тех, чьи палатки затопило. Люди очень отзывчивые. Это Burning Man, там каждый за всех и для всех. Там свой поток энергии, не похожий на повседневность. Бёрнеры принимают проявления погоды как данное. Значит Плайя для чего-то так решила, так нужно, и мы это переживем и встретимся в следующем году", - подчеркнула Ксения.
Ксения Камиказа пишет в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Очень важное, что понимают настоящие бёрнеры
это не красивые фоточки попастых телок в футуристических нарядах
это не люди в возрасте, которых вроде на парти быть не должно, а они там есть
это не записи на саундклауде именитых диджеев
это даже не фантастический арт, построить который занимает месяцы и тысячи собственных денег
Бёрн - это люди
Бёрн - это хаос, который они создают, не договариваясь, и который превращается в пыльное, некомфортное совершенство и свободу, в которую сложно поверить
Бёрн - это не про себя, это про нас
невозможная утопия, которая возможна
лучшие звуковые системы, х**вая музыка, безумные шоу
самые заинтересованные собеседники
самый огромный в мире лунапарк
самая доступная в мире еда
самая свободная от предрассудков неделя".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!