Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" в России выпустят под названиями "Дубак" и "Быстрые свидания"

Как обратили внимание СМИ, в расписании кинотеатра картины значатся как "Дубак" и "Быстрые свидания". Показы фильмов стартуют 7 и 16 сентября соответственно. Также на сайте кинотеатра - последний фильм про Индиану Джонса "Индиана Джонс и колесо судьбы" под названием "Круиз по джунглям". При том, что фильм с таким названием в российский кинопрокат уже выходил - это приключенческая комедия 2021 года Jungle Cruise от студии Disney с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном.

Тем временем издание "Агентство" пишет, что российская сеть "Киноград" начинает показ "Оппенгеймера" под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и Петербурге уже 4-5 сентября.

По данным "Яндекс.Афиши", также показы "Оппенгеймера" уже проходят в Ростовской области, с 5 сентября фильм можно будет посмотреть в Якутске, а с 7 сентября - в Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ. Информации о показах "Барби" на портале пока нет.