Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" в России выпустят под названиями "Дубак" и "Быстрые свидания"

Московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы нашумевших голливудских фильмов "Оппенгеймер" и "Барби", которые официально не выходили в российский прокат, под другими названиями.
Как обратили внимание СМИ, в расписании кинотеатра картины значатся как "Дубак" и "Быстрые свидания". Показы фильмов стартуют 7 и 16 сентября соответственно. Также на сайте кинотеатра - последний фильм про Индиану Джонса "Индиана Джонс и колесо судьбы" под названием "Круиз по джунглям". При том, что фильм с таким названием в российский кинопрокат уже выходил - это приключенческая комедия 2021 года Jungle Cruise от студии Disney с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном.
Тем временем издание "Агентство" пишет, что российская сеть "Киноград" начинает показ "Оппенгеймера" под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и Петербурге уже 4-5 сентября.
По данным "Яндекс.Афиши", также показы "Оппенгеймера" уже проходят в Ростовской области, с 5 сентября фильм можно будет посмотреть в Якутске, а с 7 сентября - в Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ. Информации о показах "Барби" на портале пока нет.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году голливудские студии покинули рынок РФ. Официального проката у большой части американской кинопродукции в России нет. Это же коснулось и долгожданных блокбастеров "Барби" и "Оппенгеймер".
На этом фоне российские кинотеатры стали использовать схему "предсеансного обслуживания" - в таком случае зрителям продают билет на некий короткометражный фильм, вместе с которым можно "бесплатно" посмотреть не выходивший в официальный прокат блокбастер. Также российские кинотеатры часто сдают залы сторонним, в том числе дочерним, компаниям, которые затем и организуют показы новинок западного проката.
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предлагал Министерству культуры принудительно лицензировать "Барби" и "Оппенгеймера" и показывать их в кино без разрешения правообладателей, однако в Минкульте ответили, что эти фильмы "не отвечают целям и задачам по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
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