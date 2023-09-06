Минобороны: Россия может угрожать соседним странам уже через пять лет

Ожидается, что восстановление российской армии, дислоцированной на границе, до довоенного уровня может произойти в течение следующих пяти лет, говорится в обновленной концепции национальной обороны Латвии, поддержанной правительством во вторник, 5 сентября.
В разделе о сценариях угроз упоминается, что в краткосрочной перспективе Россия будет использовать инструменты гибридной войны, чтобы ослабить Запад и расколоть его единство. Информационная война, направленная против стран Запада, в том числе и против Латвии, продолжится, частота и интенсивность кибератак возрастет.
Безопасность западных стран по-прежнему будет находиться под угрозой из-за попыток диверсий против объектов их критически важной инфраструктуры. Чтобы усилить политическое и экономическое давление, Россия в качестве потенциального оружия против Запада будет использовать энергетику, миграцию и другие все более инновационные средства гибридной войны. Гибридная угроза, направленная против западных стран, может быть реализована и Беларусью.
Угрозы безопасности Латвии могут быть вызваны внезапным военным нападением России с целью захвата какой-либо территории, за которым может последовать угроза применения ядерного оружия в попытке предотвратить привлечение дополнительных сил НАТО.
В случае любого нападения Россия будет использовать подавляющее превосходство, характеризующееся концентрацией на массированных наступлениях пехоты, новых и дешевых технологиях, особенно беспилотных летательных аппаратах, и огневой мощи артиллерии. Недостаток качества ВС России компенсируют большими ресурсами, которые они легко могут заменить, говорится в документе, подготовленном Минобороны.
Несмотря на потери, понесенные в войне против Украины, Россия сохранит значительное превосходство военной мощи в регионе и достаточные запасы военных ресурсов.
Если Россия начнет нападение, Беларусь окажет ей поддержку, создав тем самым дополнительные проблемы для реагирования сил НАТО. Хотя потенциальное размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси существенно не меняет баланс сил, нельзя исключать сценарии гибридной войны в отношении этого оружия.
"Ожидается, что восстановление российских вооруженных сил, дислоцированных на границе, до довоенного уровня может произойти в течение ближайших пяти лет. Россия извлечет уроки из ошибок, допущенных в ходе вторжения в Украину, и реформирует свои вооруженные силы. Этот период времени Латвия должна использовать для максимального усиления своего потенциала сдерживания и обороны и своих союзников", - говорится в концепции.
Концепция национальной обороны - документ, подготовленный на основе анализа военных угроз, определяющий основные стратегические принципы, приоритеты и меры национальной военной обороны в мирное время, в период угрозы и во время войны.
При разработке концепции учитываются текущие геополитические тенденции, интересы и обязательства внешней политики Латвии и политики безопасности в НАТО, Европейском союзе, а также других международных организациях и форматах сотрудничества.
Обновленную концепцию еще предстоит утвердить Сейму.
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