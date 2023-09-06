Минобороны: Россия может угрожать соседним странам уже через пять лет

Несмотря на потери, понесенные в войне против Украины, Россия сохранит значительное превосходство военной мощи в регионе и достаточные запасы военных ресурсов.

Если Россия начнет нападение, Беларусь окажет ей поддержку, создав тем самым дополнительные проблемы для реагирования сил НАТО. Хотя потенциальное размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси существенно не меняет баланс сил, нельзя исключать сценарии гибридной войны в отношении этого оружия.

"Ожидается, что восстановление российских вооруженных сил, дислоцированных на границе, до довоенного уровня может произойти в течение ближайших пяти лет. Россия извлечет уроки из ошибок, допущенных в ходе вторжения в Украину, и реформирует свои вооруженные силы. Этот период времени Латвия должна использовать для максимального усиления своего потенциала сдерживания и обороны и своих союзников", - говорится в концепции.

Концепция национальной обороны - документ, подготовленный на основе анализа военных угроз, определяющий основные стратегические принципы, приоритеты и меры национальной военной обороны в мирное время, в период угрозы и во время войны.

При разработке концепции учитываются текущие геополитические тенденции, интересы и обязательства внешней политики Латвии и политики безопасности в НАТО, Европейском союзе, а также других международных организациях и форматах сотрудничества.

Обновленную концепцию еще предстоит утвердить Сейму.