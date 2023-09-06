Линда Евангелиста призналась, что с 2018 года у нее дважды диагностировали рак

По словам Евангелисты, она держала в тайне происходившее с ней, но сейчас пришло время открыто рассказать об этом опыте.

Напомним, Линда Евангелиста к 2017 году перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в Instagram, где у нее были сотни тысяч подписчиков. В прессе все чаще попадались снимки папарацци. Журналисты отмечали изменения в фигуре звезды. В сентябре 2021 года Линда призналась, что ее внешность изменилась из-за неудачной косметической процедуры - криолиполиза. Его применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур. Модель рассказывала, что прошла курс на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq. Процедура вызвала осложнения - парадоксальную жировую гиперплазию, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

"Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей", - говорила Евангелиста в сентябре 2021 года.

В сентябре 2021 года Линда подала иск против компании Zeltiq, оценив свой ущерб в 50 миллионов долларов. Компания отвергала ее претензии, заявляя, что на аппаратах CoolSculpting было проведено 11 миллионов процедур по всему миру и что вся информация о рисках есть в открытом доступе. В июле 2022 года стороны заключили мировое соглашение, условия которого не раскрывались. Евангелиста сказала WSJ, что не связывает диагностированный рак молочной железы с CoolSculpting.