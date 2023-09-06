Видео ⟩ Почему в Даугавгриве появилось столько фур?

По словам местных работников, такая ситуация периодически возникает уже более полугода. Грузовики занимают всю улицу в два ряда. Возникают пробки и конфликты.

"Бывает так, что они стоят еще с этой стороны и свободна только одна полоса. И если там вдалеке стоит машина, она ждет. Хуже всего, когда все начинают ехать с работы", - рассказывает предприниматель Андрей.

Сами водители грузовых автомобилей тоже не слишком довольны сложившейся ситуацией.

"Нам тоже неинтересно здесь стоять. Ни туалета, ни воды - ничего. Дайте нам паркинг, дайте территорию, где мы можем остановиться", - заявил один из водителей грузового автомобиля, который стоит на улице Флотес.

По информации Rus.LSM.lv, грузовые автомобили стоят в очереди в порт. С тех пор как в Украине обострились военные действия, через Рижский порт проходит больше зерна.