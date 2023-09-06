Рижский микрорайон Даугавгрива заполонили грузовые автомобили. Предприниматели с улицы Флотес заявляют, что десятки фур блокируют проезд и из-за них обочины превращаются в болото. Подробнее об этом рассказала программа "Сегодня вечером" на портале Rus.LSM.lv.
Видео ⟩ Почему в Даугавгриве появилось столько фур?
По словам местных работников, такая ситуация периодически возникает уже более полугода. Грузовики занимают всю улицу в два ряда. Возникают пробки и конфликты.
"Бывает так, что они стоят еще с этой стороны и свободна только одна полоса. И если там вдалеке стоит машина, она ждет. Хуже всего, когда все начинают ехать с работы", - рассказывает предприниматель Андрей.
Сами водители грузовых автомобилей тоже не слишком довольны сложившейся ситуацией.
"Нам тоже неинтересно здесь стоять. Ни туалета, ни воды - ничего. Дайте нам паркинг, дайте территорию, где мы можем остановиться", - заявил один из водителей грузового автомобиля, который стоит на улице Флотес.
По информации Rus.LSM.lv, грузовые автомобили стоят в очереди в порт. С тех пор как в Украине обострились военные действия, через Рижский порт проходит больше зерна.
"70 миллионов тонн всего вообще. Кукурузы, пшеницы, ячменя, рапса, это мы не считаем оккупированные территории. А так все 90 миллионов тонн. А вообще 90-100 миллионов тонн каждый год. Представляете - все это вывезти машинами?! Мы не успевали суда грузить в Одессе и Черноморске!" - возмущается другой дальнобойщик.
В Рижской думе заявили, что эта ситуация - ответственность администрации Рижского свободного порта. Там же рассказали, что водители грузовиков могут направиться на две стоянки на Криеву сала.
"Было бы идеально, если бы часть водителей приезжала с утра, а часть - после обеда. По нынешней же практике, все стараются приехать к пяти утра, выгрузить груз и уехать домой, что создает определенную напряженность. Но предприниматели решают этот вопрос. Я думаю, эта проблема тоже решится", - заявил начальник полиции Рижского свободного порта Валдис Войнс.
Он также предупредил, что основной поток зерновых из Украины еще впереди, процесс загрузки кораблей продлится до ноября.
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