Фото ⟩ В России бомбардировщики "накрывают" автомобильными шинами. Возможно, это защита от дронов

На спутниковых снимках Maxar с российской авиабазы в Энгельсе видны два стратегических бомбардировщика Ту-95, обложенные автомобильными шинами.

Russia is now protecting its war planes with old car tyres. Tu-95MS at Engels airbase in #Russia. #Engels pic.twitter.com/S7bEuB5HGt — Mel ~ IntegralBlinds.com 🇬🇧 (@Bear_Faced) September 3, 2023

Пока что официального объяснения, почему самолеты обложены шинами, нет, однако эксперты утверждают, что это может быть попыткой защитить самолеты от ударов украинских дронов. Впрочем, судя по снимкам, эксперты указывают, что это сделало самолеты гораздо заметнее.

Эксперты указывают, что разложенные шины вряд ли смогут защитить от взрыва снаряда. Кроме того, самолет можно увидеть при помощью термальных камер. Эксперты также отмечают, что это можно воспринимать как очередную попытку оккупантов защитить абсолютно всю свою военную технику, в том числе и ту, что не используется уже несколько лет.

Россия и ранее выделялась необычными способами защиты своей боевой техники. Ранее в соцсетях появились фото российских грузовиков Урал-4320 с деревянной "броней".

Сложно сказать, для чего предусмотрена такая броня. Кроме того, непонятно, от чего она может защитить. Например, стандартный автомат АК-74, доступный любому украинскому солдату, может прострелить бревно толщиной в 20 сантиметров.