Кандидатом "Прогрессивных" на пост главы Минздрава может стать Лабсвирс

Кандидатом партии "Прогрессивные" на пост министра здравоохранения, если ей будет доверена ответственность за эту сферу, может стать бывший госслужащий Эдгар Лабсвирс, сообщил на Латвийском радио депутат "Прогрессивных" Эдмунд Цепуритис.
По его словам, предлагая кандидатов на должности министров, "Прогрессивные" в основном планируют придерживаться объявленного перед выборами состава теневого кабинета, но возможны и небольшие изменения.
Перед выборами кандидатом "Прогрессивных" в премьер-министры был Каспар Бришкенс, на пост министра обороны - Андрис Спрудс, на пост министра иностранных дел - Имант Лиегис, на пост министра экономики - Скайдрите Абрама, на пост министра финансов - Андрис Шуваев.
Кандидатом партии на пост министра внутренних дел была Лиене Гатере, министра образования - Антонина Ненашева, министра культуры - Агнесе Логина, министра благосостояния - Марис Гравис, министра сообщения - Янис Мейранс, министра юстиции - Эдгар Зелдерис, министра здравоохранения - Эдгар Лабсвирс, министра охраны среды и регионального развития - Эдмунд Цепуритис, министра земледелия - Яна Симановска.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!