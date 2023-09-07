Кандидатом "Прогрессивных" на пост главы Минздрава может стать Лабсвирс

По его словам, предлагая кандидатов на должности министров, "Прогрессивные" в основном планируют придерживаться объявленного перед выборами состава теневого кабинета, но возможны и небольшие изменения.

Перед выборами кандидатом "Прогрессивных" в премьер-министры был Каспар Бришкенс, на пост министра обороны - Андрис Спрудс, на пост министра иностранных дел - Имант Лиегис, на пост министра экономики - Скайдрите Абрама, на пост министра финансов - Андрис Шуваев.

Кандидатом партии на пост министра внутренних дел была Лиене Гатере, министра образования - Антонина Ненашева, министра культуры - Агнесе Логина, министра благосостояния - Марис Гравис, министра сообщения - Янис Мейранс, министра юстиции - Эдгар Зелдерис, министра здравоохранения - Эдгар Лабсвирс, министра охраны среды и регионального развития - Эдмунд Цепуритис, министра земледелия - Яна Симановска.