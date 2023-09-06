"Хотели как лучше, а получилось как всегда": Ринкевич о поправках, касающихся ВНЖ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет, чем закончится дискуссия политиков насчет поправок к Закону об иммиграции, а также призывает живущих в Латвии россиян подавать заявления и учить латышский, так как "экзамен придется сдать, а язык - знать". Латвийское радио 4 взяло у главы государства интервью. RUS TVNET пересказывает главное из материала Rus.LSM.
Помимо прочих вопросов, Ринкевич прокомментировал перевод школьного обучения на латышский язык. "Как и при любых переменах, этот процесс не будет ни простым, ни гладким", - сказал он, при этом выразив уверенность, что решение усилить роль латышского языка в образовании в школах нацменьшинств было правильным.
Отвечая на вопрос об ответственности государства за то, что часть населения до сих пор плохо знает государственный язык, Ринкевич не стал возлагать эту ответственность на власти. "Я не буду критиковать и винить государство. Я хорошо помню то время, когда были доступны разные программы интеграции и обучения языку. В том числе бесплатные. Но все ли использовали эту возможность? Я скажу - нет, - заявил Ринкевич, подчеркнув, что это более широкая проблема. - (...) Неважно, как было. Важно, куда мы идем. Конечно, 24 февраля и без этого накалило массу эмоций".
Другого мнения президент придерживается в вопросе о поправках к иммиграционному закону, из-за чего часть проживающих в Латвии граждан РФ для продления ВНЖ должна сдать экзамен на знание латышского. "В этом случае плохо все, - радикально высказался Ринкевич. - То, как этот закон был принят за несколько дней до выборов. То, как были продуманы дальнейшие шаги - как достичь цели? Второе - то, как это долго тянулось. Только накануне 1 сентября в правительстве состоялась дискуссия об этом".
При этом президент считает, что дискуссия о поправках сама по себе ничего не значит - итоговое решение принимает Сейм. "Я не считаю правильным в последний момент менять закон, когда люди, которые выполнили норму закона, записавшись на сдачу экзамена… может, они и не сдали его, но со своей стороны проявили по меньшей мере добрую волю... фактически они чувствуют себя одураченными", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что это не способствует хорошей практике принятия и исполнения законов.
Также политик заявил, что этим законом государство целый год способствовало нездоровой дискуссии о том, что вот-вот начнутся массовые депортации. "Каждый случай нужно оценивать индивидуально, это европейская демократия, - сказал глава государства, напомнив: (...) Знаете, был такой широко цитируемый классик - премьер-министр России Черномырдин, который говорил - хотели как лучше, а получилось как всегда".
Ринкевич сказал, что проживающие в Латвии россияне - юридически и политически являются гражданами другого государства, которым следует понять, что нужно уважать законы этого государства и говорить по-латышски. "По-моему, какими бы ни были дискуссии по этому вопросу, знание латышского будет необходимо в любой ситуации, - сказал президент. - И я хочу сказать: тем, кто метнулся на защиту российских граждан, необходимо напомнить, что экзамен придется сдать, а язык - знать".
Говоря о помощи в Латвии россиянам, бежавшим из России по политическим причинам, Ринкевич сказал следующее: "Можем ли мы демократизировать Россию? Сделать это могут только ее граждане. Созрели ли они для этого? Увы, я пока этого не вижу".
При этом президент Латвии высказался о своем видении латвийского народа. "Единая нация, единый латвийский народ - это все те, кто видит себя патриотом Латвии (...), - указал он. - Уже упомянутая мною агрессия России в отношении Украины... И тут - нравится или нет - те, кто думает, что "все не так однозначно"… думаю, эти люди еще не в той стадии, чтобы их можно было назвать частью единого латвийского народа. Это вопрос не нескольких недель, месяцев, боюсь, даже не лет. Это очень долгая серьезная задача".
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