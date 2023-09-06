"Хотели как лучше, а получилось как всегда": Ринкевич о поправках, касающихся ВНЖ

При этом президент считает, что дискуссия о поправках сама по себе ничего не значит - итоговое решение принимает Сейм. "Я не считаю правильным в последний момент менять закон, когда люди, которые выполнили норму закона, записавшись на сдачу экзамена… может, они и не сдали его, но со своей стороны проявили по меньшей мере добрую волю... фактически они чувствуют себя одураченными", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что это не способствует хорошей практике принятия и исполнения законов.

Также политик заявил, что этим законом государство целый год способствовало нездоровой дискуссии о том, что вот-вот начнутся массовые депортации. "Каждый случай нужно оценивать индивидуально, это европейская демократия, - сказал глава государства, напомнив: (...) Знаете, был такой широко цитируемый классик - премьер-министр России Черномырдин, который говорил - хотели как лучше, а получилось как всегда".

Ринкевич сказал, что проживающие в Латвии россияне - юридически и политически являются гражданами другого государства, которым следует понять, что нужно уважать законы этого государства и говорить по-латышски. "По-моему, какими бы ни были дискуссии по этому вопросу, знание латышского будет необходимо в любой ситуации, - сказал президент. - И я хочу сказать: тем, кто метнулся на защиту российских граждан, необходимо напомнить, что экзамен придется сдать, а язык - знать".

Говоря о помощи в Латвии россиянам, бежавшим из России по политическим причинам, Ринкевич сказал следующее: "Можем ли мы демократизировать Россию? Сделать это могут только ее граждане. Созрели ли они для этого? Увы, я пока этого не вижу".

При этом президент Латвии высказался о своем видении латвийского народа. "Единая нация, единый латвийский народ - это все те, кто видит себя патриотом Латвии (...), - указал он. - Уже упомянутая мною агрессия России в отношении Украины... И тут - нравится или нет - те, кто думает, что "все не так однозначно"… думаю, эти люди еще не в той стадии, чтобы их можно было назвать частью единого латвийского народа. Это вопрос не нескольких недель, месяцев, боюсь, даже не лет. Это очень долгая серьезная задача".