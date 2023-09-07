Япония запустила в космос свой первый лунный посадочный модуль

Посадка модуля на поверхность спутника Земли ожидается через 4-6 месяцев с момента запуска. В рамках миссии зонд будет анализировать состав горных пород лунной мантии, до настоящего времени мало изученной, с помощью вездехода размером с ладонь и многоспектральной камеры.

Технологии, применяемые при разработке аппарата, позволяют совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 метров. В прежних прилунениях этот показатель достигал нескольких километров, отмечает агентство AFP. "Человечество (...) сможет приземлиться там, где оно желает, а не только там, где это легко", - подчеркнули специалисты JAXA в преддверии запуска.

Успешное прилунение индийского аппарата