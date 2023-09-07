Вера Брежнева появится в латвийском реалити-шоу

Каждому участнику шоу, прошедшему начальный этап отбора, будет предоставлена возможность с нуля создать оригинальную песню и снять видеоклип всего за один вечер. В начале вечера у участников не будет ни текста песни, ни мелодии, ни даже идеи. Выяснив предпочтения каждого участника относительно жанра и содержания песни, в конце вечера создатели и продюсеры шоу создадут с участником готовую композицию.

Автор идеи реалити-шоу - телерадиоведущий Сергей Соболев, который отвечает за съемку и монтаж шоу. Также шоу создает музыкальный продюсер Илья Шадчин - бывший чемпион Латвийской футбольной лиги из команды "Лиепая", решивший покинуть профессиональный спорт из-за музыки и уже 9 лет работающий продюсером в различных проектах. Вокальную часть участникам обеспечит певица, композитор и педагог эстрадно-джазового вокала Кристина Корвин. Когда-то она выступала в качестве разогрева у легендарной группы ATB. На данный момент Корвин продюсирует свой сольный альбом и является педагогом в нескольких музыкальных проектах.