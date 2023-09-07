Вера Брежнева появится в латвийском реалити-шоу

С 23 сентября зрителям канала TV3 Plus будет представлено уникальное музыкальное реалити-шоу "Хит за 300 минут". В рамках шоу будут искать новые музыкальные таланты, которые должны будут пройти отбор, чтобы в числе десяти лучших побороться за главный приз - 3 оригинальные песни и видеоклипы к ним, а также контракт с музыкальным лейблом LVTISHI Music, сообщили RUS TVNET на TV3. В качестве особого гостя в программе примет участие украинская певица Вера Брежнева.
Каждому участнику шоу, прошедшему начальный этап отбора, будет предоставлена возможность с нуля создать оригинальную песню и снять видеоклип всего за один вечер. В начале вечера у участников не будет ни текста песни, ни мелодии, ни даже идеи. Выяснив предпочтения каждого участника относительно жанра и содержания песни, в конце вечера создатели и продюсеры шоу создадут с участником готовую композицию.
Автор идеи реалити-шоу - телерадиоведущий Сергей Соболев, который отвечает за съемку и монтаж шоу. Также шоу создает музыкальный продюсер Илья Шадчин - бывший чемпион Латвийской футбольной лиги из команды "Лиепая", решивший покинуть профессиональный спорт из-за музыки и уже 9 лет работающий продюсером в различных проектах. Вокальную часть участникам обеспечит певица, композитор и педагог эстрадно-джазового вокала Кристина Корвин. Когда-то она выступала в качестве разогрева у легендарной группы ATB. На данный момент Корвин продюсирует свой сольный альбом и является педагогом в нескольких музыкальных проектах.
"Проект получился очень эмоциональным, полным юмора и креатива. Изначально те, кто участвовал в нем, были немного скептически настроены по отношению к задумке, ибо задавались вопросом - что в Латвии можно сделать хорошим? Теперь даже самые большие скептики удивлены, что возможно создать нечто такое фантастическое и, кроме того, сделать это всего за один вечер. Нашей главной целью было создать нечто крутое, необычное, душевное и веселое, и, на наш взгляд, нам это удалось", - прокомментировал автор идеи шоу Сергей Соболев.
Участники шоу очень разные, с разным музыкальным опытом и уровнем - кто-то не поет вообще, а кто-то изучает оперное пение или посещает музыкальную школу. Действие шоу не ограничится студией - зрители смогут посетить участников дома, на рабочем месте, на тренировках и даже в школе. Также будет показан процесс создания песен и клипов.
В шоу обязательно будут сюрпризы, которые обеспечит особый гость - певица Вера Брежнева. Она оценит песни всех участников и тому, чью песню посчитает лучшей, вручит свой спецприз.
Реалити-шоу "Хит за 300 минут" будет транслироваться с 23 сентября по выходным в 20:15 на канале TV3 Plus.
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