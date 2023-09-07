Видео ⟩ Жители Плявниеков и Дарзциемса обеспокоены изменениями на двух крупных перекрестках

Изменения коснулись пересечения улиц Лубанас, А. Сахарова и Катлакална. В частности, теперь только общественному транспорту разрешено поворачивать налево с улицы Лубанас на улицу А. Сахарова. Для общественного транспорта отведена и средняя полоса движения по улице Катлакална в сторону улицы А. Сахарова.

Изменения произошли и на пересечении улиц Лубанас и Илукстес. Левый поворот с улицы Илукстес на улицу Лубанас больше невозможен.

Фото: Waze Latvija/Facebook

Фото: Waze Latvija/Facebook

Фото: Waze Latvija/Facebook

В Департаменте сообщения поясняют, что изменения внесены для облегчения движения общественного транспорта, однако местные жители идею не понимают.

В соцсетях идут активные дискуссии, а водители пока продолжают ездить, так сказать, по-старому и игнорировать знаки.

В Плявниеках передача не встретила ни одного водителя, который счел бы изменения в дорожном движении положительными.

Degpunktā сообщает, что есть водители, которые не следуют требованиям новых знаков. В Департаменте сообщения Рижской думы пояснили, что полиция пока не штрафует нарушителей. Однако следует отметить, что скоро Госполиция может начать регулировать дорожное движение.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке