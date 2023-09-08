Сегодня вручают награду Izcilības balva: номинированы и журналисты TVNET GRUPA

В ассоциации отметили, что и в этом году, дополняя торжественную церемонию награждения, проводится конференция на актуальные темы, тесно связанные с журналистикой.

В этом году на конференции большое внимание будет уделено таким темам, как безопасность журналистов, свобода слова, а также тому, как и где искать дополнительное финансирование для обеспечения работы СМИ, обучения, а также возможности сотрудничества, ориентируясь в основном на предлагаемые Евросоюзом возможности.

Конференция будет проходить в режиме онлайн, на сайте LŽA и на платформе социальной сети Facebook, с 14:00 до 17:30. А вручение награды состоится в 18:00 в музыкально-художественном пространстве Oratorio.

Как уже сообщалось ранее, жюри премии Ассоциации журналистов Латвии Izcilības balva 2023 ("Награда за выдающиеся достижения 2023") оценило 120 представленных работ и назвало всех номинантов. Среди них и журналисты TVNET GRUPA - главный редактор RUS TVNET, автор и ведущая программы "Кто вам платит?" Эрика Сташкевич и журналист RUS TVNET, автор колонки "Липину интересно" Артем Липин.