Данила Поперечный о ВНЖ в Латвии: "Я знаю, как русские учат языки"

Он объяснил, почему они с супругой Полиной выбрали для проживания США.

"В Европе правда непонятная почва под ногами. Очень близко к границе. Очень обостренно. Очень много людей, которые пережили трагедию, и люди просто злятся друг на друга. И еще на каком-то государственном уровне постоянно шел базар об отмене русским ВНЖ [...].

Буквально со 2 сентября в Латвии отменяют все постоянные ВНЖ россиянам... Но есть лазейка, они заставят их пересдать экзамен на знание языка. Но их выгонят! Я знаю, как русские учат языки", - отмечает Данила Поперечный.

Напомним, 7 сентября в первом чтении концептуально одобрены подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продлить для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже выразили желание пройти проверку.

Действующая редакция Закона об иммиграции предусматривает, что срок действия выданного гражданам России постоянного ВНЖ истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы продолжать проживать в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов в PMLP.

Видео: Выпуск Данилы Поперечного "Слишком поздно № 2"