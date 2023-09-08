Актера Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования

30 лет - это максимальный срок, к которому могли приговорить актера за совершенные преступления. Защита настаивала на 15 годах лишения свободы.

"Мистер Мастерсон, я знаю, что вы сидите здесь, твердо уверенный в своей невиновности, и наверняка чувствуете себя жертвой системы правосудия, которая вас подвела. Но вы здесь не жертва. Вам придется смириться с последствиями своих поступков", - заявила судья Шарлин Олмедо перед вынесением приговора.

Расследование в отношении Дэнни Мастерсона началось в 2017 году. В 2020 году ему предъявили обвинение в изнасиловании трех женщин, совершенных в период с 2001 по 2003 год. Судебный процесс начался 2022 году, однако тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения ни по одному из пунктов обвинения. Повторное рассмотрение дела началось 2023 году, пишет "Медуза".