Во время чествования сборной по баскетболу ограничат движение

В понедельник, 11 сентября, с 16:30 до окончания мероприятия по чествованию сборной Латвии по баскетболу ограничат или в случае необходимости закроют движение транспортных средств на нескольких участках.
Движение ограничат/закроют на:
- участке бульвара Аспазияс от улицы Кр. Барона до улицы Калькю;
- участке бульвара Бривибас от бульвара Райня до улицы Меркеля;
- участке бульвара Райня от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона;
- участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Кр. Валдемара до улицы Калькю.
Также в указанный период времени на упомянутых участках улиц при необходимости закроют движение общественного транспорта, направив его по близлежащим объездным дорогам.
С 16:30 до окончания мероприятия в случае необходимости ограничат или закроют движение плавсредств по Рижскому каналу на участке от Бастионной горки до моста возле Латвийской Национальной оперы.
Кроме того, в местах проведения мероприятия запретят движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!