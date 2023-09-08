Во время чествования сборной по баскетболу ограничат движение

участке бульвара Аспазияс от улицы Кр. Барона до улицы Калькю;

участке бульвара Бривибас от бульвара Райня до улицы Меркеля;

участке бульвара Райня от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона;

участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Кр. Валдемара до улицы Калькю.

Также в указанный период времени на упомянутых участках улиц при необходимости закроют движение общественного транспорта, направив его по близлежащим объездным дорогам.

С 16:30 до окончания мероприятия в случае необходимости ограничат или закроют движение плавсредств по Рижскому каналу на участке от Бастионной горки до моста возле Латвийской Национальной оперы.

Кроме того, в местах проведения мероприятия запретят движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.