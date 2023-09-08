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Во время чествования сборной по баскетболу ограничат движение

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Дорожный полицейский
Дорожный полицейский Фото: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 11 сентября, с 16:30 до окончания мероприятия по чествованию сборной Латвии по баскетболу ограничат или в случае необходимости закроют движение транспортных средств на нескольких участках.

Движение ограничат/закроют на:

  • участке бульвара Аспазияс от улицы Кр. Барона до улицы Калькю;
  • участке бульвара Бривибас от бульвара Райня до улицы Меркеля;
  • участке бульвара Райня от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона;
  • участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Кр. Валдемара до улицы Калькю.

Также в указанный период времени на упомянутых участках улиц при необходимости закроют движение общественного транспорта, направив его по близлежащим объездным дорогам.

С 16:30 до окончания мероприятия в случае необходимости ограничат или закроют движение плавсредств по Рижскому каналу на участке от Бастионной горки до моста возле Латвийской Национальной оперы.

Кроме того, в местах проведения мероприятия запретят движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.

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