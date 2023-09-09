Очень сложная ситуация: в России операторы мобильной связи теряют базовые станции

"В распоряжении "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и Tele2) до конца года осталось 20-30 тысяч базовых станций, хотя необходимо по меньшей мере 80 тысяч", - сообщил эксперт по беспроводной связи и интернету из индустриального парка Сколково Александр Сиволобов.

"Главные причины дефицита [базовых станций] - быстрый рост цен на оборудование и прекращение официальных поставок", - сказал Сиволобов.

По его словам, в течение последнего года операторы мобильных сетей тестируют оборудование "третьего калибра" из Китая и других стран, однако результаты этого тестирования неудовлетворительные.

"У китайских распространителей закрытые системы. Они несовместимы с решениями других компаний, кроме того, операторов мобильной связи не устраивают функции и стабильность работы оборудования", - сказал Сиволобов, и его слова подтвердил представитель одного из крупнейших операторов.

После начала войны в Украине Россию покинули крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, прекратили они и официальные поставки. Среди них - финская компания Nokia, шведская Ericsson и даже китайская Huawei.

"Принимая во внимание официальную статистику, в 2022 году по сравнению с 2021 годом число новых станций мобильной связи снизилось на 58%. Кроме того, в 2022 году были завершены начатые в 2021 году планы", - указал эксперт Алексей Слукин. По его словам, операторы пытаются использовать предложения "серого импорта", однако ввезенное таким образом оборудование не удовлетворяет требования операторов.

В данный момент несколько российских операторов рассматривают вариант приспособить имеющиеся сети базовых станций к китайским производителям.

В результате массового перехода на станции "третьего калибра" могут возникнуть серьезные разрывы в сетях связи, а также вырастут расходы на ремонт. Указывается, что небольшие российские производители не могут обеспечить должную поддержку базовых станций и обновление программного обеспечения, кроме того, произведенное ими оборудование очень дорогое.