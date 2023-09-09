Гражданка РФ спасла крупный эстонский фонд от позорного скандала

Валеева также рассказала, что в 2021 году получила стипендию, переехала в Германию и стала директором глобальной программы Women in Tech: "Именно тогда я посвятила себя вопросам достижения гендерного равенства. Я пока что не инициировала ликвидацию юридического лица, связанного с развитием Meditivity в России, но мы прекратили там всю деятельность. Я уехала из России еще до войны, когда начала заниматься исследованиями в Германии, и твердо решила не возвращаться в страну-агрессора. Я категорически против войны, развязанной Россией, и жду наступления мира в Украине".

Распределение денег Совместного предприятия EAS и KredEx покрыто тайной

Эгерт Пухм, специалист по связям с общественностью Совместного предприятия EAS и KredEx. Фото: Фонд развития предпринимательства

Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и фонда Kredex изначально отказалось объяснить свое решение о финансировании компании гражданки России, а также то, почему в этот раз не воспользовались обычно столь длительным процессом оценки с правом действовать по своему усмотрению.

"Согласно постановлению о предоставлении поддержки, после принятия решения о предоставлении поддержки мы обязаны опубликовать на нашем сайте имя получателя, название проекта, получившего поддержку, сумму субсидии, общую стоимость проекта, его цель и продолжительность. Эта же статья обязывает нас не разглашать информацию и не обнародовать документы, полученные в ходе обработки заявки", - объяснил Эгерт Пухм, специалист по связям с общественностью Совместного предприятия EAS и KredEx.

В ответ на предложение не раскрывать ту часть, которая касается коммерческой тайны, Мартин Альтрая, другой специалист по связям с общественностью, отметил, что постановление также не позволяет обнародовать обоснование экспертов, поскольку оно представляет собой непосредственный анализ заявки, поданной компанией. "Заявки компаний содержат очень подробную информацию о соответствующем плане развития (например, соглашения с потенциальными партнерами, клиентами, инвесторами и т.д.). Это означает, что компания доверяет нам свои коммерческие тайны, которые мы обязаны защищать в соответствии с постановлением о предоставлении поддержки. Однако в данном случае представитель компании пообещал опубликовать краткое изложение ключевых моментов".

По словам Пухма, проект Setonix OÜ оценивали три признанных эксперта соответствующей области. По их мнению, проект имел следующие сильные стороны: опыт команды и международное признание в данной области; актуальность области и готовность рынка принять разработки (готовность к использованию решений цифровой медицины возросла во всем мире после пандемии Covid-19); предварительные договоренности о сотрудничестве с будущими клиентами и уже полученное признание; рекомендательные письма от экспертов в данной области; готовность частных инвесторов в данной области вкладывать средства в компанию. Хорошее здоровье и благополучие являются одной из целей ООН в области устойчивого развития, достижению которой способствует этот проект (и многие другие проекты электронного здравоохранения), сказал Альтрая.

Он добавил, что связь проекта Setonix с Эстонией может представляться в некотором роде рискованной, поэтому было выдвинуто дополнительное условие: компания должна вести разработку в Эстонии, а для этого ей необходимо собрать здесь дееспособную команду.

Пухм пояснил, что компании могут быть лишены возможности получить поддержку, если у них, например, имеется непогашенная налоговая задолженность. Помимо этого, человек, ходатайствующий о получении субсидии, партнер этого человека или же лицо, имеющее на него непосредственное влияние, не должны быть объектами процедуры ликвидации, принудительной ликвидации, банкротства или постановления о банкротстве.

Проекты, отвечающие указанным требованиям, будут оцениваться независимыми экспертами. "Рабочая группа по реализации имеет дискреционные полномочия при проведении оценки по существу, но только в рамках критериев оценки, установленных постановлением о предоставлении поддержки, - отметил Пухм. - Если бы предоставляющий субсидию, то есть рабочая группа по реализации, начал принимать дискреционные решения более широкого масштаба, мы бы превысили нашу юридическую компетенцию".

Setonix OÜ приняла участие в раунде подачи заявок на малые проекты программы прикладных исследований, в результате которого поддержку получили 35 предприятий на общую сумму пять миллионов евро. Кроме того, 12 проектов находятся на рассмотрении, а четыре проекта остались без финансирования.