Вс, 10.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В США пьяный водитель сообщил о нарушении, но в итоге сдал в полицию сам себя

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В США пьяный водитель, посчитав, что другой водитель нарушает правила движения, сообщил в полицию. В конце концов нарушителем оказался он сам. Забавным событием в соцсетях поделилась полиция Ланкастера.

Чиновники полицейского участка Ланкастера опубликовали видео у себя в Facebook. Видеоматериал содержит и аудиозапись звонка водителя стражам порядка. Водитель сообщил полицейским: "Я еду по 77-му шоссе, еду в северном направлении. Другой водитель едет не по той полосе".

Дальше он рассказал диспетчеру, что у второго водителя включен дальний свет, и из-за его яркости он чуть не съехал с дороги.

Однако, как видно на видео, не на той полосе находился сам звонивший.

Полицейский спросил у водителя: "Вы знаете, почему я вас остановил?"

Водитель ответил: "Да, потому что я стою не на той полосе шоссе".

Полицейский спросил у водителя, он ли звонил. Мужчина ответил утвердительно и сказал, что ошибся, так как подумал, что по неправильной стороне шоссе едут другие.

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. За нарушение правил он был арестован.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх