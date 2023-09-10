Видео ⟩ В США пьяный водитель сообщил о нарушении, но в итоге сдал в полицию сам себя

В США пьяный водитель, посчитав, что другой водитель нарушает правила движения, сообщил в полицию. В конце концов нарушителем оказался он сам. Забавным событием в соцсетях поделилась полиция Ланкастера.
Чиновники полицейского участка Ланкастера опубликовали видео у себя в Facebook. Видеоматериал содержит и аудиозапись звонка водителя стражам порядка. Водитель сообщил полицейским: "Я еду по 77-му шоссе, еду в северном направлении. Другой водитель едет не по той полосе".
Дальше он рассказал диспетчеру, что у второго водителя включен дальний свет, и из-за его яркости он чуть не съехал с дороги.
Однако, как видно на видео, не на той полосе находился сам звонивший.
Полицейский спросил у водителя: "Вы знаете, почему я вас остановил?"
Водитель ответил: "Да, потому что я стою не на той полосе шоссе".
Полицейский спросил у водителя, он ли звонил. Мужчина ответил утвердительно и сказал, что ошибся, так как подумал, что по неправильной стороне шоссе едут другие.
Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. За нарушение правил он был арестован.
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