Видео ⟩ В США пьяный водитель сообщил о нарушении, но в итоге сдал в полицию сам себя

Чиновники полицейского участка Ланкастера опубликовали видео у себя в Facebook. Видеоматериал содержит и аудиозапись звонка водителя стражам порядка. Водитель сообщил полицейским: "Я еду по 77-му шоссе, еду в северном направлении. Другой водитель едет не по той полосе".

Дальше он рассказал диспетчеру, что у второго водителя включен дальний свет, и из-за его яркости он чуть не съехал с дороги.

Однако, как видно на видео, не на той полосе находился сам звонивший.

Полицейский спросил у водителя: "Вы знаете, почему я вас остановил?"

Водитель ответил: "Да, потому что я стою не на той полосе шоссе".

Полицейский спросил у водителя, он ли звонил. Мужчина ответил утвердительно и сказал, что ошибся, так как подумал, что по неправильной стороне шоссе едут другие.

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. За нарушение правил он был арестован.