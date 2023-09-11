Обвиненный в убийстве адвоката Бункуса изначально сотрудничал со следствием

Обвиняемый Бабенко, которому инкриминируют подстрекательство и пособничество, ответил судье, что не понимает сути обвинения и что не читал дело.

Одна из причин, по которой судебное разбирательство уголовного дела началось столь тяжко, заключается в том, что обвиняемые не понимают по-латышски, хотя Ульманс и Бабенко являются гражданами Латвии, а Кривошей проживал в Латвии.

Защитники Кривошея и Бабенко на заседании во вторник попросили дать им еще время для ознакомления со всеми материалами дела.

"Те материалы, которые были на понятном ему языке, он их прочитал, и в тех, что составлены на латышском языке, он получает помощь переводчика. И, насколько это возможно, основное дело прочитано. И это на данный момент всего 43 тома из 50", - говорит защитница Бабенко Хелена Пурвиня.

Адвокат Бабенко считает, что права клиента были нарушены, вообще, при направлении дела в суд до того, как Бабенко ознакомился с материалами. На вопрос, почему он этого не сделал за последние четыре месяца, адвокат упоминает и тюремный режим, и рекомендации врача: "Человек, конечно, не может сидеть в одной позе и восемь часов только читать".

Один из представителей потерпевших по уголовному делу, адвокат Лаурис Матисанс, говорит, что, по мнению потерпевших, предъявленное прокурором обвинение обосновано. Он не видит, чтобы были допущены какие-либо нарушения прав обвиняемых. По его мнению, у всех было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Судья Долниеце на заседании во вторник пришла к выводу, что времени на изучение уголовного дела дано достаточно, и решила двигаться дальше с судебным разбирательством дела. Суд частично удовлетворил ходатайства адвокатов о вызове на какие-либо из следующих заседаний свидетелей, которых прокуратура не сочла нужным допрашивать в суде.