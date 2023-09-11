Обвиненный в убийстве адвоката Бункуса изначально сотрудничал со следствием

В Рижском городском суде сейчас судят предполагаемых подстрекателей убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса - истинного бенефициара банка LPB Михаила Ульмана и крупнейшего владельца магазинов Mego Александра Бабенко, а также предполагаемого стрелка - гражданина России Виктора Кривошея. Передача LTV de facto сообщает, что до сих пор неизвестные материалы из уголовного дела открывают, что Кривошей вскоре после задержания помогал следователям.
Как показывают документы уголовного делопроизводства, утекшие на один из российских порталов, подлинность которых не ставят под сомнение участники дела, Кривошей изначально вину в преступлении признал. Кривошей не получил всю обещанную оплату, поэтому весной прошлого года вернулся из Москвы в Ригу, чтобы получить долг. Но был задержан.
У Кривошея нашли письменное признание, которое он носил с собой, ожидая, что его самого убьют. Кривошей также записал на свой телефон видео с описанием обстоятельств преступления.
Понятно, что сотрудничество Кривошея и полиции увенчалось записанным разговором, в котором бизнесмен Бабенко упомянул выплаты предполагаемому организатору убийства, убитому в прошлом году Геннадию Валягину.
Однако спустя несколько месяцев Кривошей резко изменил позицию. Стал свидетельствовать, что ни он, ни бизнесмены к убийству не имеют никакого отношения.
Судья следствия Анастасия Пасюга осенью прошлого года освободила Кривошея из-под стражи. de facto известно, что это решение вызвало недоумение среди отдельных сотрудников правоохранительных органов.
"Не было установлено, что на соответствующей стадии уголовного процесса только и единственно заключение под стражу может устранить риск уклонения и риск препятствования досудебному расследованию", - письменно пояснила передаче на этой неделе судья.
Прокурор государственного обвинения Алдис Ласманис рассказывает, что
"к счастью, лицо не покинуло страну, совершило в это время другое преступление, и у нас были основания снова арестовать его".
Находясь на свободе, Кривошей встретился с братом убитого Мартиньша Бункуса и без разрешения разгласил сведения о расследовании, поэтому снова оказался за решеткой.
На этой неделе на судебном заседании Кривошей вину не признал.
"Меня могут обвинить в том, что я застрелил Кеннеди, но это не значит, что я это сделал. Как я могу признать то, чего я не сделал?" - сказал Кривошей.
Прокурор Ласманис не скрывает, что рассчитывал на возможность того, что Кривошей может изменить свою позицию защиты, поэтому представленная им изначально информация соответствующим образом зафиксирована. Возможные причины, по которым Кривошей теперь говорит иначе, Ласманис комментировать не хочет.
Адвокат Кривошея Ренар Бриедис объяснять смену показаний своего клиента передаче LTV отказался: "Спасибо, пока не хочу высказываться".
Прокурор на этой неделе зачитал троице обвинение. На предыдущих нескольких заседаниях это было невозможно, так как обвиняемые заявляли различные ходатайства, которые должны были рассматриваться в первую очередь. По поводу обвинений в подстрекательстве к убийству Ульманc сначала высказался, что "текст я, конечно, понимаю, но само преступление я не понимаю", а на уточняющий вопрос судьи Сигиты Долниеце, признает ли он вину в совершении преступления, ответил "абсолютно нет".
Обвиняемый Бабенко, которому инкриминируют подстрекательство и пособничество, ответил судье, что не понимает сути обвинения и что не читал дело.
Одна из причин, по которой судебное разбирательство уголовного дела началось столь тяжко, заключается в том, что обвиняемые не понимают по-латышски, хотя Ульманс и Бабенко являются гражданами Латвии, а Кривошей проживал в Латвии.
Защитники Кривошея и Бабенко на заседании во вторник попросили дать им еще время для ознакомления со всеми материалами дела.
"Те материалы, которые были на понятном ему языке, он их прочитал, и в тех, что составлены на латышском языке, он получает помощь переводчика. И, насколько это возможно, основное дело прочитано. И это на данный момент всего 43 тома из 50", - говорит защитница Бабенко Хелена Пурвиня.
Адвокат Бабенко считает, что права клиента были нарушены, вообще, при направлении дела в суд до того, как Бабенко ознакомился с материалами. На вопрос, почему он этого не сделал за последние четыре месяца, адвокат упоминает и тюремный режим, и рекомендации врача: "Человек, конечно, не может сидеть в одной позе и восемь часов только читать".
Один из представителей потерпевших по уголовному делу, адвокат Лаурис Матисанс, говорит, что, по мнению потерпевших, предъявленное прокурором обвинение обосновано. Он не видит, чтобы были допущены какие-либо нарушения прав обвиняемых. По его мнению, у всех было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.
Судья Долниеце на заседании во вторник пришла к выводу, что времени на изучение уголовного дела дано достаточно, и решила двигаться дальше с судебным разбирательством дела. Суд частично удовлетворил ходатайства адвокатов о вызове на какие-либо из следующих заседаний свидетелей, которых прокуратура не сочла нужным допрашивать в суде.
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