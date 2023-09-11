ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Самые забавные моменты на параде корги в Риге

8 сентября прошел ровно год со дня смерти королевы Елизаветы II и вечером в Риге состоялся необычный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки собак со своими хозяевами. Полюбуйтесь на самые забавные и милые моменты прогулки!
После страстного выяснения отношений один пушистый участник был снят с трассы:
Нетерпеливый корги перед началом парада:
Во время парада также были громкие споры и выяснения отношений. На мероприятии кто-то показал зубы, но серьезных инцидентов не произошло.
Куда же без собачьих поцелуев...
Кусочек "пушистого ковра":
Несколько счастливых пушистиков:
"Мама, неси меня!":
Фото: В Риге прошел парад корги
Видео: В Риге прошел парад корги
Уже сообщалось, что автор идеи парада корги и журналистка TVNET Герда Пулкстене рассказала передаче "900 секунд", что британский посол также проявил отзывчивость и готовность сфотографироваться с участниками в конце прогулки.
Видео: Журналистка TVNET Герда Пулкстене на параде корги
Видео: Парад корги в Риге
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