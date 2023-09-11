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ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Самые забавные моменты на параде корги в Риге

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Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

8 сентября прошел ровно год со дня смерти королевы Елизаветы II и вечером в Риге состоялся необычный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки собак со своими хозяевами. Полюбуйтесь на самые забавные и милые моменты прогулки!

После страстного выяснения отношений один пушистый участник был снят с трассы:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Нетерпеливый корги перед началом парада:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Во время парада также были громкие споры и выяснения отношений. На мероприятии кто-то показал зубы, но серьезных инцидентов не произошло.

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Куда же без собачьих поцелуев... 

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA
Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Кусочек "пушистого ковра":

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA
Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Несколько счастливых пушистиков:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA
Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

"Мама, неси меня!":

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: В Риге прошел парад корги

Видео: В Риге прошел парад корги

Уже сообщалось, что автор идеи парада корги и журналистка TVNET Герда Пулкстене рассказала передаче "900 секунд", что британский посол также проявил отзывчивость и готовность сфотографироваться с участниками в конце прогулки.

Видео: Журналистка TVNET Герда Пулкстене на параде корги

Видео: Парад корги в Риге

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