ФОТО ПАПАРАЦЦИ ⟩ Самые забавные моменты на параде корги в Риге

После страстного выяснения отношений один пушистый участник был снят с трассы:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Нетерпеливый корги перед началом парада:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Во время парада также были громкие споры и выяснения отношений. На мероприятии кто-то показал зубы, но серьезных инцидентов не произошло.

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Куда же без собачьих поцелуев...

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Кусочек "пушистого ковра":

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Несколько счастливых пушистиков:

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

"Мама, неси меня!":

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: В Риге прошел парад корги

Видео: В Риге прошел парад корги

Уже сообщалось, что автор идеи парада корги и журналистка TVNET Герда Пулкстене рассказала передаче "900 секунд", что британский посол также проявил отзывчивость и готовность сфотографироваться с участниками в конце прогулки.

Видео: Журналистка TVNET Герда Пулкстене на параде корги

Видео: Парад корги в Риге