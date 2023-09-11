В кулуарах допускается, что в новом правительстве Минздрав может оказаться в ведении "Нового Единства", а должность министра культуры, по неофициальной информации, будет доверена "Прогрессивным", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.
Неофициально: "Новое Единство" может получить пост главы Минздрава, а "Прогрессивные" - министра культуры
В этом случае "Прогрессивные" могли бы рассмотреть на должность министра культуры кандидатуру депутата Рижской думы Агнесе Логиной. Логина получила степень магистра гуманитарных наук в Латвийской академии культуры, а также степень бакалавра в той же области в Университетском колледже Амстердама.
В такой ситуации должность министра климата и энергетики может быть отдана Союзу зеленых и крестьян (СЗК).
Как сообщалось, волна критики в адрес некоторых неофициально объявленных кандидатов на министерские посты заставила некоторых политиков более осторожно комментировать возможное распределение должностей в будущем правительстве.
Одним из таких случаев стало возможное выдвижение депутата СЗК Гунара Кутриса на должность министра культуры. Некоторые представители культуры заявили ему "отвод", потребовав выбрать другого претендента.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!