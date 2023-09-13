Видео ⟩ Послабление для сдающих экзамен на ВНЖ и проблемы новой коалиции

Новая коалиция уже начала активную деятельность. Самое громкое событие - Сейм 7 сентября концептуально поддержал поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продление для граждан РФ срока сдачи экзамена по госязыку на два года. Но что именно это значит, ясно не всем. Кроме того, поражает обилие слухов вокруг распределения министерских кресел. О том, что происходит в правительстве и какие еще изменения нас ждут, говорим в эфире "Кто вам платит?".