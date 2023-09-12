Видео ⟩ В португальской деревне произошло наводнение из красного вина

В одной из деревень Португалии на берегу моря в воскресенье, 10 сентября, произошло крупное винное наводнение, пишут местные СМИ.
Около 600 000 литров красного вина оказалось на улицах деревни Сан-Лоренсу-ду-Байру. В этом населенном пункте проживает около 2000 жителей.
Причиной наводнения стали две цистерны, принадлежащие винодельне Levira.
На опубликованных в Интернете видеороликах видно, как вино стекает с крутого холма по улицам деревни.
WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN— BNO News (@BNONews) September 11, 2023
Пострадавших в результате винного наводнения нет, однако потоп нанес материальный ущерб, поскольку вино затопило близлежащие дороги, землю и как минимум один подвал.
Местные СМИ сообщают, что наводнение вызвало опасения потенциальной экологической катастрофы. Спасатели пытались перенаправить поток вина, чтобы предотвратить загрязнение им близлежащей реки Чертима.
Винодельня извинилась за инцидент и заявила, что позаботится о компенсации.
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