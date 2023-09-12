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Видео ⟩ В португальской деревне произошло наводнение из красного вина

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"Винное наводнение" в Португалии
"Винное наводнение" в Португалии Фото: Ekrānuzņēmums no video

В одной из деревень Португалии на берегу моря в воскресенье, 10 сентября, произошло крупное винное наводнение, пишут местные СМИ.

Около 600 000 литров красного вина оказалось на улицах деревни Сан-Лоренсу-ду-Байру. В этом населенном пункте проживает около 2000 жителей.

Причиной наводнения стали две цистерны, принадлежащие винодельне Levira.

На опубликованных в Интернете видеороликах видно, как вино стекает с крутого холма по улицам деревни.

Пострадавших в результате винного наводнения нет, однако потоп нанес материальный ущерб, поскольку вино затопило близлежащие дороги, землю и как минимум один подвал.

Местные СМИ сообщают, что наводнение вызвало опасения потенциальной экологической катастрофы. Спасатели пытались перенаправить поток вина, чтобы предотвратить загрязнение им близлежащей реки Чертима.

Винодельня извинилась за инцидент и заявила, что позаботится о компенсации.

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