Видео ⟩ В португальской деревне произошло наводнение из красного вина

Около 600 000 литров красного вина оказалось на улицах деревни Сан-Лоренсу-ду-Байру. В этом населенном пункте проживает около 2000 жителей.

Причиной наводнения стали две цистерны, принадлежащие винодельне Levira.

На опубликованных в Интернете видеороликах видно, как вино стекает с крутого холма по улицам деревни.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN — BNO News (@BNONews) September 11, 2023

Пострадавших в результате винного наводнения нет, однако потоп нанес материальный ущерб, поскольку вино затопило близлежащие дороги, землю и как минимум один подвал.

Местные СМИ сообщают, что наводнение вызвало опасения потенциальной экологической катастрофы. Спасатели пытались перенаправить поток вина, чтобы предотвратить загрязнение им близлежащей реки Чертима.

Винодельня извинилась за инцидент и заявила, что позаботится о компенсации.