Проект декларации: какие цели ставит перед собой будущее правительство?

Правительство планирует продолжить повышение минимальной зарплаты в 2025-2026 гг. для покрытия растущей дороговизны жизни, снижения неравенства доходов и рисков бедности.

В проекте декларации содержится обязательство обеспечить финансирование обороны в размере 3% от ВВП к 2027 году и финансирование общественного порядка и безопасности в размере 2,5% от ВВП к 2026 году.

Планируется поддерживать освоение латышского языка как основы единого общества и к 2025 году перейти к полному всеобщему образованию на государственном языке.

Новое правительство обязуется расширить поддержку семей с детьми, внедрить устойчивую модель финансирования здравоохранения, охватывающую все население Латвии, обеспечив публичное финансирование здравоохранения на уровне 12% от расходов госбюджета на основные функции, исключая инвестиции, финансируемые за пределами фискального пространства.

Также правительство намерено сокращать бюрократию и сделать госуправление более гибким, установить четкие целевые показатели для государственных бюджетных программ и регулярно оценивать результаты путем пересмотра и оптимизации существующих административных процессов, функций и финансирования.

Существенные изменения в налоговую политику новое правительство планирует вносить не чаще, чем один раз в четыре года, с целью повышения конкурентоспособности экономики, снижения неравенства доходов, увеличения налоговых поступлений и сокращения теневой экономики. Партнеры также обязуются упростить уплату налогов.

Также среди целей нового правительства - укрепление независимости судебной системы, развитие правоохранительной системы, ее кадрового и образовательного потенциала, расширение стратегической роли СМИ в обеспечении безопасности, содействие активному образу жизни и модернизация сферы спорта, чтобы обеспечить больше возможностей для детей и молодежи. Спорт высоких достижений будет поддерживаться в соответствии с четкими и прозрачными критериями.

Новое правительство планирует повышать конкурентоспособность Риги в Северной Европе, предоставляя возможности для инвестиций в ее инфраструктуру и разработав единую модель управления Рижской метрополией.

Также партии новой коалиции обязуются вывести на биржу акции ряда обществ капитала, внедрить принципы эффективного управления и сократить представительство чиновников в советах предприятий.