Видео ⟩ Маленькая Юстине похоронена, но жители Роговки продолжают скорбеть

Об исчезновении маленькой Юстине Рейниковой было объявлено 5 мая. Активные поиски девочки велись более месяца и закончились в Дубули, где она была найдена мертвой в заброшенном доме. В настоящее время Юстине похоронена, но расследование продолжается, сообщает программа Degpunktā.
Песочница, в которой якобы играла Юстине в день своего исчезновения, теперь заросла травой. Как и весь двор семьи Рейниковых. Дома уже давно никого нет.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
Сводные братья Юстине живут с сестрой отца, которая взяла на себя воспитание всех детей. Также говорят, что она единственная, кто пришел в заброшенный семейный дом в Роговке, чтобы взять разные необходимые детям вещи и позаботиться о домашних животных.
Трагедия произвела значительное впечатление на жителей Роговки, которые теперь не столь радушно встречают приезжих в село. Они чувствуют косвенную ответственность за то, что не смогли защитить Юстину, и поэтому очень расстроены случившимся.
В то же время жители Дубули не могут поверить, что отец девочки, Владимир, который был таким милым мальчиком в детстве, мог совершить преступление, которое не поддается их пониманию.
Отец и мать Юстины по-прежнему находятся под стражей, расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, семилетняя Юстине около 19:00 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.
Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.
Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.
Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.
Латвийское телевидение (LTV) ранее сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около шести месяцев назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Биологическая мать девочки проживает за границей. По данным LTV, задержаны именно отец и мачеха Юстине.
Галерея: Вечер накануне поисков маленькой Юстине
21 июня, Резекненский суд решил оставить под стражей задержанных 20 июня по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемых препятствовать уголовному процессу
Видео: Поиск Юстине
В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление может быть наказано пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.
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