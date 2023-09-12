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Видео ⟩ Маленькая Юстине похоронена, но жители Роговки продолжают скорбеть

rus.tvnet.lv
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Юстине Рейникова
Юстине Рейникова Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Об исчезновении маленькой Юстине Рейниковой было объявлено 5 мая. Активные поиски девочки велись более месяца и закончились в Дубули, где она была найдена мертвой в заброшенном доме. В настоящее время Юстине похоронена, но расследование продолжается, сообщает программа Degpunktā.

Песочница, в которой якобы играла Юстине в день своего исчезновения, теперь заросла травой. Как и весь двор семьи Рейниковых. Дома уже давно никого нет.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Сводные братья Юстине живут с сестрой отца, которая взяла на себя воспитание всех детей. Также говорят, что она единственная, кто пришел в заброшенный семейный дом в Роговке, чтобы взять разные необходимые детям вещи и позаботиться о домашних животных.

Трагедия произвела значительное впечатление на жителей Роговки, которые теперь не столь радушно встречают приезжих в село. Они чувствуют косвенную ответственность за то, что не смогли защитить Юстину, и поэтому очень расстроены случившимся.

В то же время жители Дубули не могут поверить, что отец девочки, Владимир, который был таким милым мальчиком в детстве, мог совершить преступление, которое не поддается их пониманию.

Отец и мать Юстины по-прежнему находятся под стражей, расследование продолжается. 

Как сообщалось ранее, семилетняя Юстине около 19:00 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

​Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Латвийское телевидение (LTV) ранее сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около шести месяцев назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Биологическая мать девочки проживает за границей. По данным LTV, задержаны именно отец и мачеха Юстине.

Галерея: Вечер накануне поисков маленькой Юстине

21 июня, Резекненский суд решил оставить под стражей задержанных 20 июня по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемых препятствовать уголовному процессу

Видео: Поиск Юстине

В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление может быть наказано пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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