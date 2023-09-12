Видео ⟩ Маленькая Юстине похоронена, но жители Роговки продолжают скорбеть

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

​Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Латвийское телевидение (LTV) ранее сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около шести месяцев назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Биологическая мать девочки проживает за границей. По данным LTV, задержаны именно отец и мачеха Юстине.

Галерея: Вечер накануне поисков маленькой Юстине

21 июня, Резекненский суд решил оставить под стражей задержанных 20 июня по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемых препятствовать уголовному процессу

Видео: Поиск Юстине

В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление может быть наказано пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.