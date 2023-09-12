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Бомбардировщик Су-24 разбился в Волгоградской области

rus.tvnet.lv
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СУ-24
СУ-24 Фото: Скриншот с Telegram канала ЧТД

По сообщению Министерство обороны РФ, крушение бомбардировщика Су-24 произошло во время тренировочного полета.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности", - заявили в Министерстве обороны России.

По словам представителя администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области, в результате падения бомбардировщика жертв и разрушений на земле нет.

Пока нет данных о судьбе членов экипажа и причинах падения военного самолета.

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