Apple представила новые iPhone 15. В чем основное отличие от предыдущих моделей?

Главное нововведение

Одним из главных нововведений стало появление на всех представленных iPhone наиболее распространенного разъема USB-C - он заменит ранее привычный для телефонов компании разъем Lightning. Некоторые прочие новые аксессуары компании, в том числе наушники AirPods Pro 2, тоже получили USB-C.

Почему USB-C? Apple перевела свои фирменные смартфоны на USB-C из-за закона Евросоюза об унификации зарядных портов электронных устройств. Закон был принят Европарламентом осенью 2022 года. Согласно нему, все мобильные телефоны, планшеты, камеры и прочие устройства, заряжаемые через кабель, к концу 2024 года должны будут перейти на стандарт USB-C. С весны 2026 года правило также распространят на ноутбуки. По мнению европейских властей, это позволит снизить количество электронных отходов в мире, поскольку с покупкой нового устройства отпадет необходимость приобретать и новую зарядку.