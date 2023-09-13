Apple представила новые iPhone 15. В чем основное отличие от предыдущих моделей?

Технологическая корпорация Apple на презентации во вторник, 12 сентября, представила новые модели своих смартфонов - iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Трансляция презентации прошла на сайте Apple, пишет "Медуза".
Главное нововведение
Одним из главных нововведений стало появление на всех представленных iPhone наиболее распространенного разъема USB-C - он заменит ранее привычный для телефонов компании разъем Lightning. Некоторые прочие новые аксессуары компании, в том числе наушники AirPods Pro 2, тоже получили USB-C.
Почему USB-C?
Apple перевела свои фирменные смартфоны на USB-C из-за закона Евросоюза об унификации зарядных портов электронных устройств. Закон был принят Европарламентом осенью 2022 года. Согласно нему, все мобильные телефоны, планшеты, камеры и прочие устройства, заряжаемые через кабель, к концу 2024 года должны будут перейти на стандарт USB-C. С весны 2026 года правило также распространят на ноутбуки. По мнению европейских властей, это позволит снизить количество электронных отходов в мире, поскольку с покупкой нового устройства отпадет необходимость приобретать и новую зарядку.
Телефоны младших моделей iPhone 15 и 15 Plus также получили "динамический остров" (Dynamic Island) - часть интерфейса смартфона в верхней части экрана, где появляется сервисная информация. Ранее она была доступна лишь в PRO-моделях iPhone. Также младшие модели телефонов получили чип Ultra Wideband второго поколения, который позволяет в три раза быстрее подключаться к устройствам на расстоянии. Кроме того, у iPhone появилась функция изоляции голоса.
Задняя поверхность корпуса iPhone моделей 15 и 15 Plus получила матовое покрытие, разрешение основной камеры телефонов составляет 48 мегапикселей. Модели младших моделей выйдут в пяти цветах - розовом, желтом, салатовом, синем, черном. Диагональ экрана iPhone 15 составила 6,1 дюйма, а 15 Plus - 6,7 дюйма.
В свою очередь iPhone моделей 15 Pro и 15 Max выполнены из титана, благодаря чему эти модели станут самыми легкими айфонам версии PRO. В iPhone 15 Pro не будет физического переключения в беззвучный режим - его заменит специальная "Кнопка действия" (Action Button), которую модно будет настроить на вкус пользователя.
Модель iPhone 15 Pro Max получила пятикратный оптический зум с новой телефотокамерой и удобную функцию стабилизации, которая будет обеспечивать более четкие снимки. В iPhone 15 Pro осталась камера с трехкратным зумом. Тем временем старшие модели iPhone получили возможность снимать 3D-видео для просмотра на шлеме Vision Pro. В этой модели доступны четыре цвета - черный титан, белый титан, синий титан и "естественный титан".
Цены
Стандартные модели iPhone 15 будут стоить от 799 долларов, 15 Plus - от 899 долларов, 15 Pro - от 999 долларов, 15 Pro Max - от 1199 долларов. Предзаказ на новые смартфоны откроется 15 сентября, а начало продаж - с 22 сентября.
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