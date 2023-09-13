"Я хочу адекватного мужчину": Яна Брук запросила официальный развод

Согласно краткому обзору шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), Брук решает сказать Давиду, что необходим официальный развод. Эта задача оказывается для Яны немного сложной, поскольку она уже довольно давно не общается со своим бывшим возлюбленным, поэтому решает не звонить, а отправить сообщение.

"Хочу нормального, адекватного мужчину!" - говорит Брук и надеется, что развод пройдет гладко.

Напомним, что таким же образом - SMS-сообщением - Круминьш объявил, что больше не хочет быть с Брук и сниматься в шоу.



Яна Брук и Давид Круминьш познакомились на шоу Mīla kemperī, во время которого они поженились в Лас-Вегасе. Вернувшись в Латвию, оба присоединились к шоу Slavenības. Bez filtra, но, не сумев найти общее жилье, расстались.

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