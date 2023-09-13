Новым ведущим кулинарного шоу "Вечер со вкусом" стал тиктокер Андрей Епта

Известные диджеи, фокусники, предприниматели, дизайнеры, победители шоу "Танцы со звездами", музыканты и артисты театра и кино - каждую неделю Андрей посетит четырех интересных людей, познакомится с необычными профессиями и узнает все секреты из жизни звезд, а также приготовит с ними вкусный и, возможно, весьма необычный ужин.

"Не знаю, что можно ожидать от меня в этой роли, иногда я сам себе удивляюсь! У меня 2,5 миллиона подписчиков в социальных сетях, которые ждут моих эфиров каждый день. Когда меня пригласили участвовать в роли ведущего - я согласился, потому что все новое для меня увлекательно. С нетерпением жду встреч с нашими участниками. А вы, любимые зрители, встречайте нас каждый вечер у своих телевизоров", - делится мыслями о новой роли Андрей.

В новом сезоне также будут особенные праздничные недели - неделя пар и неделя, посвященная государственному празднику, а также неделя, когда мы посетим людей, которые могут гордиться большими достижениями в своей профессиональной карьере. В конце вечера гости оценят ужин, приготовленный хозяином, его развлекательную программу и гостеприимство в целом. Ну а зрители после просмотра каждой серии станут на один рецепт богаче, поскольку участники поделятся секретами приготовления своих любимых блюд.