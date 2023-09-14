IKEA призывает покупателей не использовать этот товар

Компания пояснила, что настенные крепления некоторых зеркал LETTAN могут сломаться и зеркало может упасть.

В январе 2023 года IKEA также призывала прекратить использование отдельных зеркал LETTAN и заказать к ним новые крепления, так как было установлено, что существует риск повреждения настенных креплений зеркала. Дополнительная проверка поставщика показала, что дефектные настенные крепления находились в производстве более длительный период времени, чем предполагалось первоначально. Таким образом, IKEA решила увеличить срок отзыва товара для замены креплений.

IKEA предупреждает, что заменить крепления необходимо в зеркалах LETTAN, произведенных до 5-й недели 2021 года (код 2105 или более ранняя дата), а также в зеркалах LETTAN с номером поставщика 21944, произведенных до 25-й недели 2023 года (коды до 2325).

Дату производства и номер поставщика можно найти на задней стороне зеркала LETTAN.

В прошлом финансовом году, который длился с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, компания работала с оборотом 108,933 миллиона евро, что на 11,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла почти в 2,7 раза - до 17,457 млн ​​евро.

Компания IKEA была основана в 1943 году.