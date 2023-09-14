Фото ⟩ "Восстановлению не подлежат": Украина об атаке на корабли в Севастополе

В Минобороны России подтвердили, что корабли получили повреждения в результате нападения, но заявили, что они будут отремонтированы.

В свою очередь, Андрей Юсов заявил, что корабли получили значительные повреждения.

"Это значительные повреждения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению они не подлежат", - сказал Юсов в эфире украинского телевидения.

According to Russian media sources the Ropucha Class Landing Ship "Minsk" and the "Rostov-on-Don", a Kilo Class submarine, were damaged. They were undergoing repairs in the shipyards of Sevastopol.



The Ukrainian strikes in the past weeks severely degraded Russian air defense… pic.twitter.com/s6mYjpYXZh — (((Tendar))) (@Tendar) September 13, 2023

Another satellite imagery of Sevastopol’s dry dock area.

+Animation for better visual understanding. https://t.co/aWjr7dxfaw pic.twitter.com/cIn0ugCYH7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 13, 2023

По словам Юсова, атака на Севастополь стала важным достижением для безопасности украинских сил обороны.