Фото ⟩ "Восстановлению не подлежат": Украина об атаке на корабли в Севастополе

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал атаку Украины на Севастополь в Крыму 13 сентября. Во время атаки были повреждены российская подводная лодка Б-237 и десантный корабль "Минск".
В Минобороны России подтвердили, что корабли получили повреждения в результате нападения, но заявили, что они будут отремонтированы.
В свою очередь, Андрей Юсов заявил, что корабли получили значительные повреждения.
"Это значительные повреждения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению они не подлежат", - сказал Юсов в эфире украинского телевидения.
According to Russian media sources the Ropucha Class Landing Ship "Minsk" and the "Rostov-on-Don", a Kilo Class submarine, were damaged. They were undergoing repairs in the shipyards of Sevastopol.— (((Tendar))) (@Tendar) September 13, 2023
The Ukrainian strikes in the past weeks severely degraded Russian air defense… pic.twitter.com/s6mYjpYXZh
Another satellite imagery of Sevastopol’s dry dock area.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 13, 2023
+Animation for better visual understanding. https://t.co/aWjr7dxfaw pic.twitter.com/cIn0ugCYH7
По словам Юсова, атака на Севастополь стала важным достижением для безопасности украинских сил обороны.
Повреждения российских кораблей можно увидеть на спутниковых снимках, сделанных с верфи.
По данным мониторинговых проектов, в том числе OSINT-проекта Oryx, в результате ракетного удара по Севастополю 13 сентября значительно пострадали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".
Oryx при этом отмечает, что "Минск" был поврежден настолько сильно, что экономично восстановить его не представляется возможным, сообщает Русская служба BBC.
Not only the large Russian landing ship 'Minsk', but also the Rostov na Donu (B-237) improved Kilo-class attack submarine was completely destroyed during the recent attack on Sevastopol.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2023
A giant success for the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/vGmyKR2nrz
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