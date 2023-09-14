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Фото ⟩ "Восстановлению не подлежат": Украина об атаке на корабли в Севастополе

rus.tvnet.lv
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Украина об атака на корабли в Севастополе
Украина об атака на корабли в Севастополе Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал атаку Украины на Севастополь в Крыму 13 сентября. Во время атаки были повреждены российская подводная лодка Б-237 и десантный корабль "Минск".

В Минобороны России подтвердили, что корабли получили повреждения в результате нападения, но заявили, что они будут отремонтированы.

В свою очередь, Андрей Юсов заявил, что корабли получили значительные повреждения.

"Это значительные повреждения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению они не подлежат", - сказал Юсов в эфире украинского телевидения.

По словам Юсова, атака на Севастополь стала важным достижением для безопасности украинских сил обороны.

Повреждения российских кораблей можно увидеть на спутниковых снимках, сделанных с верфи.

По данным мониторинговых проектов, в том числе OSINT-проекта Oryx, в результате ракетного удара по Севастополю 13 сентября значительно пострадали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Oryx при этом отмечает, что "Минск" был поврежден настолько сильно, что экономично восстановить его не представляется возможным, сообщает Русская служба BBC.

 

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