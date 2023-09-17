У Константина Меладзе роман с другой, а Меган Маркл сняла обручальное кольцо?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

У Константина Меладзе роман с другой певицей?

Желтая пресса вот уже несколько месяцев сообщает, что композитор Константин Меладзе якобы развелся с певицей Верой Брежневой. Сейчас же появилась новсть, что он закрутил роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой, пишет TSN.ua.

Чаще всего эта информация попадается в российской желтой прессе. Журналисты утверждают, что Тарасова стала новой музой Константина Меладзе. Подтверждением якобы является то, что он написал русскоязычный трек для исполнительницы, который называется "Почему я?".

Напомним, что ни Брежнева, ни Меладзе не комментируют свои отношения на данный момент. При этом Вера оценила новую работу Константина с бывшей участницей группы "ВИА Гра".

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появились еще в 2022 году. После продюсера и композитора видели на концерте супруги в Риге.

Вера Брежнева Фото: Rus TVNET

Меган Маркл сняла обручальное кольцо?

42-летняя Меган Маркл, супруга принца Гарри и мать двоих его детей, на "Играх непокоренных" в Германии появилась без обручального кольца, пишет "Фокус".

Конечно, мгновенно появились слухи о проблемах в браке, однако US Weekly утверждает, что дело совершенно не в этом. По информации СМИ, кольцо отдали в ремонт, поскольку ослабла одна из "лапок", держащих бриллиант.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: MICHELE SPATARI/AFP