Ироничное совпадение? "Прогрессивным" переходят портфели Нацобъединения. Ненашева о новом дыхании

Уже сегодня, 15 сентября, Сейм должен проголосовать за новый Кабинет министров, что ознаменует собой официальное начало работы коалиции без Нацобъединения, но с "Прогрессивными". Готова ли молодая партия к такой ответственности и как будет проходить борьба с более опытными конкурентами - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Сейма от "Прогрессивных" Антониной Ненашевой.
Согласно тому, что сказала в среду, 13 сентября, номинированная на должность премьера Эвика Силиня, "Прогрессивные" будут отвечать за три министерства в правительстве. Министром обороны станет Андрис Спрудс, министром сообщения - Каспар Бришкенс, министром культуры - Агнесе Логина.
Не странный ли это выбор для "Прогрессивных"?
"Нет, я бы так не сказала. В каждом министерстве есть определенный выбор, который идет в пользу социальной защиты, например, более зеленых решений.
Мы понимаем, что всех коснется зеленый курс. Это касается, я сказала бы, и обороны, и сообщения.
А в культуре, например, мы понимаем, что один из ключевых моментов - это медийная политика. И вопрос интеграции, он тоже находится в ведении Министерства культуры", - считает Ненашева.
Политик отдельно отметила, что такой состав коалиции является чем-то новым для латвийской политики.
"Если в пятницу будет одобрено новое правительство, то историческим моментом будет вообще отсутствие Национального объединения в правящей коалиции.
И это какое-то ироничное совпадение, что все министерские портфели, которые будут в ведении "Прогрессивных" - обороны, сообщения и культуры - раньше были портфелями Национального объединения", - подчеркнула Ненашева.
Приведет ли это к обострению и так уже довольно непростых отношений "Прогрессивных" с Нацобъединением? Ненашева в этом не сомневается.
"Понятно, что Национальному объединению в какой-то степени будет удобно находиться в оппозиции для того, чтобы они могли радикализироваться.
Потому что мы понимаем, что они всегда хотели радикализироваться. Но их немножечко сдерживало то, что они всегда в правительстве и международное лицо как-то надо сохранять.
Теперь, безусловно, они будут использовать платформу оппозиции для того, чтобы радикализироваться, для того, чтобы настраивать людей против нас. Как нам на это реагировать? Я думаю, что главное - это те вещи, которые мы можем сделать в нынешнем правительстве", - делает вывод Ненашева.
По ее мнению, именно "Прогрессивные" станут главной целью нападок Нацобъединения.
"Мы понимаем, что Нацобъединению ничего больше не остается. Понятно, что им нужно будет радикализироваться и их выражения будут все менее сдержанны в наш адрес. Тем более потому что понятно, что для них мы - наиболее легкая цель, по которой бить. Потому что мы с ними идеологически расходимся по многим вопросам", - считает она.
И даже к тем редким сферам, где позиции Нацобъединения и "Прогрессивных" сходятся, у Ненашевой есть вопросы.
"Наверное, единственный вопрос, по которому мы с ними не расходимся - это социальное благосостояние, вопросы демографии, важности здравоохранения, образования. Но при этом у меня вопрос всегда, будучи в правительстве все это время: чего именно Нацобъединение добилось в социальной политике?" - спрашивает депутат Сейма.
По словам Ненашевой, работа в правительстве - это новая высота для "Прогрессивных", но и возможность показать себя с наилучшей стороны.
"Безусловно, это будет одна из самых сложных для нас проверок. Мы много говорили перед тем, как решиться, в том числе и на Министерство обороны. Для нас очень важно, кстати, именно то, что у нас Министерство обороны, чтобы мы могли изменить все эти стереотипы по отношению к нам по поводу того, за какие сферы мы можем отвечать и так далее", - отмечает она.
Ненашева понимает, что кроме объективной критики партию ждут и просто громкие, раздражающие слова в социальных сетях.
"Мы видим, что у Национального объединения очень мощная армия троллей работает в Twitter, которая буквально из-за одного-двух слов один и тот же нарратив как бы выплескивает. И то, что наша работа будет сопровождаться бесконечным хейтспичем, языком вражды... Это и сейчас присутствует, но будет только больше", - уверена депутат.
В целом она считает, что сферы, за которые отвечало Нацобъединение, давно нуждались в изменениях.
"Я согласна, если мы так рассуждаем практично, то понятно, что Национальное объединение знает подводные камни министерств, за которые мы сейчас будем отвечать.
Поэтому они знают слабые места, недоделанные дела или какие-то оставленные бомбы замедленного действия, как часто бывает в министерстве - какое-то решение на полочке осталось, о котором мы узнаем только сейчас.
Но мне кажется, что культура, оборона и особенно сообщение уже давно ждали каких-то если не кардинальных перемен, то, скажем, нового дыхания, нового веяния и решительности. И, конечно, не такого догматического мышления, какое было у Национального объединения", - уверена Ненашева.
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