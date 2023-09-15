Ироничное совпадение? "Прогрессивным" переходят портфели Нацобъединения. Ненашева о новом дыхании

По словам Ненашевой, работа в правительстве - это новая высота для "Прогрессивных", но и возможность показать себя с наилучшей стороны.

"Безусловно, это будет одна из самых сложных для нас проверок. Мы много говорили перед тем, как решиться, в том числе и на Министерство обороны. Для нас очень важно, кстати, именно то, что у нас Министерство обороны, чтобы мы могли изменить все эти стереотипы по отношению к нам по поводу того, за какие сферы мы можем отвечать и так далее", - отмечает она.

Ненашева понимает, что кроме объективной критики партию ждут и просто громкие, раздражающие слова в социальных сетях.

"Мы видим, что у Национального объединения очень мощная армия троллей работает в Twitter, которая буквально из-за одного-двух слов один и тот же нарратив как бы выплескивает. И то, что наша работа будет сопровождаться бесконечным хейтспичем, языком вражды... Это и сейчас присутствует, но будет только больше", - уверена депутат.

В целом она считает, что сферы, за которые отвечало Нацобъединение, давно нуждались в изменениях.

"Я согласна, если мы так рассуждаем практично, то понятно, что Национальное объединение знает подводные камни министерств, за которые мы сейчас будем отвечать.

Поэтому они знают слабые места, недоделанные дела или какие-то оставленные бомбы замедленного действия, как часто бывает в министерстве - какое-то решение на полочке осталось, о котором мы узнаем только сейчас.

Но мне кажется, что культура, оборона и особенно сообщение уже давно ждали каких-то если не кардинальных перемен, то, скажем, нового дыхания, нового веяния и решительности. И, конечно, не такого догматического мышления, какое было у Национального объединения", - уверена Ненашева.

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