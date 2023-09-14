Видео ⟩ Под Саласпилсом два автомобиля едва избежали серьезной аварии

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как двое водителей едва избежали серьезной аварии.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Sadursme. Как указано в описании, снято оно под Саласпилсом.
Насколько можно увидеть на кадрах, водитель замедляет ход, чтобы повернуть направо. Тем временем автомобиль Volvo, едущий по второстепенной дороге, собирается пересечь перекресток. В этот момент Mercedes, стоящий за машиной автора видео, совершает недопустимый маневр обгона.
Mercedes обгоняет автора видео и лишь по счастливой случайности не врезается в борт Volvo.
Следует отметить, что в данном случае водитель Mercedes совершил недопустимый обгон, а водитель Volvo не удостоверился в безопасности при выезде на главную дорогу.
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