Лидака о неоформивших ВНЖ: Силой вывозить не будут, но их положение будет стимулировать отъезд

Единственная партия, которая не поддержала послабления к Закону об иммиграции - это Нацобъединение, с которым "Объединенный список" еще недавно вместе работал в коалиции.

"Понимаете, я ничего плохого не хочу говорить о каких-то партиях, о том, как они строят свою политику. Но тоже не секрет, что очень много людей в Латвии обижены на Россию, на россиян, на русских как таковых. И, конечно, Национальное объединение свой электорат подогревает. Может, они понимают, где проблема, но они не могут просто сделать шаг назад", - комментирует Лидака.

Он считает, что острые публичные дискуссии на эту тему сейчас не нужны.

"Эти изменения мы пустили в ход только после того, как прошли переговоры со многими партиями. Когда уже ясно было, что они пройдут. Ведь нам не нужны очень острые дебаты в парламенте, когда идут взаимные обзывательства и так далее.

Когда накаляется эта ситуация и очень много зрителей, которые это все слышат, видят. И нам не нужна вражда между народами. Просто не нужна", - уверен депутат Сейма.

Возвращаясь к вопросу, как продолжить легально жить в Латвии, Лидака призвал людей проявлять активность.

"Людям надо поинтересоваться в PMLP, посидеть с людьми, которые ежедневно занимаются именно этим делом, и выбрать свою дальнейшую жизнь. Там в последние полгода увеличили число сотрудников. Наверняка там есть очередь, она всегда была. Но PMLP дает сигнал - приходите, будем решать вашу проблему. Значит, они готовы помочь", - уверен Лидака.

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