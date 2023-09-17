Лидака о неоформивших ВНЖ: Силой вывозить не будут, но их положение будет стимулировать отъезд

Сейм 14 сентября одобрил послабления в Законе об иммиграции, что даст несправившимся с экзаменом на знание латышского языка обладателям российских паспортов отсрочку в два года. Но решены еще далеко не все проблемы. Об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Сейма от "Объединенного списка" Ингмаром Лидакой.
Говоря о том, что ждет тех, кто, не предприняв никаких усилий выполнить требования нового законодательства, потеряет возможность легально находиться в Латвии, Лидака отмечает, что методы воздействия будут скорее косвенными, чем прямыми.
"Этих людей, конечно, не будут силой вывозить из Латвии, но это положение, в котором они будут находиться, будет очень стимулировать их отъезд. Понимаете, человек в Латвии вообще без паспорта, без документов, он не может никак коммуницировать с государством.
Он не может никакие государственные услуги получать, даже российскую пенсию, если она идет через институции Латвии.
Закончился срок годности водительского удостоверения? Сидите дома. Человека привозят в больницу? Естественно, я не верю, что в нашей системе здравоохранения ему не будет оказана эта помощь. Но там будет счет предъявлен, его будут просто искать, чтобы вернуть эти деньги. То есть у человека жизнь будет очень сложная", - поясняет Лидака.
По мнению депутата, с одной стороны, проблема людей, которые нелегально живут в стране, не уникальна для Европы. А с другой - возраст таких людей - это особенность нашей страны.
"Я думаю, что вся Европа полна нелегальных мигрантов, которые живут даже нелегально, работают без всяких бумаг. Целые гетто, наверно, есть где-то в некоторых странах, и нелегально проживающие люди - это во всем мире не редкость. Но здесь самая главная проблема, что в основном это люди достаточно молодые, искатели приключений и заработка. А в Латвии мы в основном говорим о пожилых людях", - заметил представитель "Объединенного списка".
Хотя эти вопросы можно предсказать уже сейчас, политики хотят увидеть результаты в реальной жизни, подчеркнул Лидака.
"Ну, то есть проблем будет много. И, к сожалению, политики тоже не верят на слово. Политики хотят видеть проблемы своими глазами. Если я сейчас говорю: "Поверьте мне на слово, через два года мы будем менять опять этот закон, чтобы спасать от голода умирающих пенсионеров где-то в Латгале"... Ну, мне не верят", - высказался депутат.
При этом Лидака видит и плюсы в сложившейся ситуации, когда поправки с послаблениями принимаются в последний момент.
"В какой-то мере я очень даже могу такую политику поддерживать.
Понимаете, если бы мы передумали где-то весной, то сдали бы эти шесть или сколько там тысяч человек этот языковой экзамен?
Ну нет, они бы сидели дома и дожидались следующих каких-то изменений, которые еще мягче, еще мягче, еще мягче. Хотелось все-таки, чтобы все больше и больше людей сдали этот экзамен", - отметил он.
Единственная партия, которая не поддержала послабления к Закону об иммиграции - это Нацобъединение, с которым "Объединенный список" еще недавно вместе работал в коалиции.
"Понимаете, я ничего плохого не хочу говорить о каких-то партиях, о том, как они строят свою политику. Но тоже не секрет, что очень много людей в Латвии обижены на Россию, на россиян, на русских как таковых. И, конечно, Национальное объединение свой электорат подогревает. Может, они понимают, где проблема, но они не могут просто сделать шаг назад", - комментирует Лидака.
Он считает, что острые публичные дискуссии на эту тему сейчас не нужны.
"Эти изменения мы пустили в ход только после того, как прошли переговоры со многими партиями. Когда уже ясно было, что они пройдут. Ведь нам не нужны очень острые дебаты в парламенте, когда идут взаимные обзывательства и так далее.
Когда накаляется эта ситуация и очень много зрителей, которые это все слышат, видят. И нам не нужна вражда между народами. Просто не нужна", - уверен депутат Сейма.
Возвращаясь к вопросу, как продолжить легально жить в Латвии, Лидака призвал людей проявлять активность.
"Людям надо поинтересоваться в PMLP, посидеть с людьми, которые ежедневно занимаются именно этим делом, и выбрать свою дальнейшую жизнь. Там в последние полгода увеличили число сотрудников. Наверняка там есть очередь, она всегда была. Но PMLP дает сигнал - приходите, будем решать вашу проблему. Значит, они готовы помочь", - уверен Лидака.
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