WhatsApp внедрил новую функцию в более чем 150 странах

Об этом на своем новом канале в WhatsApp сообщил Марк Цукерберг, глава компании Meta, владеющей WhatsApp.

По его словам, в "Каналах" WhatsApp "вы сможете получать обновления от людей и организаций, на которые вы подписаны".

В июне "Каналы" в WhatsApp были представлены пользователям в Колумбии и Сингапуре, а в июле эта функция стала доступна еще в семи странах.

Функция "Каналы" доступна в отдельной вкладке платформы, и другие пользователи не могут видеть, за какими каналами следят другие пользователи.

Несколько знаменитостей и компаний уже успели создать свои каналы, в том числе певица Оливия Родриго, диджей Дэвид Гетта и музыкальный журнал Billboard.

Хотя WhatsApp не предоставляет точную информацию о количестве каналов, доступных на данный момент на платформе, указывается, что их уже несколько тысяч.